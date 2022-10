Düsseldorf: Zehnjähriger Drummer liefert Basis für Album

Foto: OH

Das Cover von The Radio Field.

Düsseldorf. Subterfuge-Sänger Lars Schmidt und Sohn jammten über Monate zuhause. Heraus kam das tolle Projekt „The Radio Field“.

Manche sagen, es benötigt lediglich genug Langeweile und eine Gitarre, um etwas Gutes zu schaffen. So steht es im Pressetext zur neuen Düsseldorfer Musik-Veröffentlichung „The Radio Field“.

Dahinter verbirgt sich Lars Schmidt, Sänger und Gitarrist von Subterfuge – der ältesten, aber besten Indierockband der Stadt. Schmidt kann sich eigentlich nicht über Langweile beschweren, denn der Mann schreibt derzeit einen Song nach dem anderen. Neben Subterfuge, die unlängst ihr neues Album „Dots“ auf den Markt brachten, ist der Musiker auch noch mit Projekten wie „Quent“ oder „The Modern Air & Space Society“ beschäftigt.

Songs wurden im Studio veredelt

Und jetzt eben mit „The Radio Field“. Seit knapp zwei Wochen ist die „Simple EP“ mit der Single „Clover“ digital und als CD zu haben, laut Schmidt Ergebnis einiger Wohnzimmer-Recordings mit seinem zehnjährigen Sohn. „Wir haben über Monate immer wieder gejammt, er am Schlagzeug, ich an der Gitarre“, erzählt Schmidt. Dabei seien die Songs entstanden, die mit befreundeten Musikern im Studio dann „innerhalb eines Tages veredelt worden sind“.

Herausgekommen ist ein neues tolles Düsseldorf-Werk mit deutlichen Reminiszenzen an den College Rock der 80er und 90erJahre, etwa von Jimmy Eat World oder den Lemonheads. Die Platte wurde vom Subterfuge-eigenen Label Less Records in Kooperation mit dem südafrikanischen Label Subjangle veröffentlicht.

Mehr Infos unter www.less-records.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf