Düsseldorf: Zeuge verfolgt zwei 15-jährige Einbrecherinnen

Dank Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte der Düsseldorfer Polizei am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) ein junges Einbrecherinnen-Duo (beide 15 Jahre alt) aus dem Verkehr ziehen. Die beiden Mädchen stehen im Verdacht, in eine Wohnung in Carlstadt eingebrochen und Bargeld entwendet zu haben.

Am hellichten Tage auf Einbrecherinnen-Tour

Das Duo war am hellichten Tage auf Tour gewesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Zeuge das Mehrfamilienhaus an der Poststraße gerade betreten, als ihm im Flur zwei Mädchen entgegenkamen und ihn anrempelten. Unmittelbar danach stellte er fest, dass die Wohnungstür einer Nachbarin offenstand und das Schließblech beschädigt war. Blitzschnell reagierte der Zeuge und nahm die Verfolgung der beiden Mädchen auf. Er rannte ihnen hinterher, wählte gleichzeitig die 110 und gab den Polizisten den Standort durch. Während der Verfolgung beobachte er, wie die Mädchen zum Teil Bekleidung und Frisuren wechselten.

Polizei fasst das Duo am Ständehaus

In Höhe des Ständehauses nahmen Beamte die beiden Einbrecherinnen schlussendlich fest. In einer zurückgelassenen Jacke, die den Mädchen zweifelsfrei zugeordnet werden konnte, fanden die Polizisten Bargeld, das offensichtlich aus dem Einbruch stammte.

Die beiden 15-jährigen Mädchen sind bereits wegen Wohnungseinbruchdiebstahl in Erscheinung getreten und werden dem Haftrichter vorgeführt.

