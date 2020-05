Düsseldorf: Zwei Menschen aus verrauchter Halle gerettet

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf hat nach einem Brand in einer alten Halle eine Frau und einen Mann gerettet. Sie erlitten Rauchgas-Vergiftungen.

Nach einem Feuer in einer alten Werkstatthalle sind in Düsseldorf zwei Menschen mit Kohlenstoffmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann und die Frau hatten sich am Sonntagabend in dem Gebäude einer ehemaligen Autowerkstatt in Mörsenbroich aufgehalten, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Anrufer habe Brandgeruch aus der Halle gemeldet. Drinnen entdeckten die Einsatzkräfte dann „ein kleines Feuer“, das Gebäude war demnach bereits stark verraucht. Die beiden Verletzten wurden von der Feuerwehr aus der Halle gerettet. Beide kamen ins Krankenhaus.

Wohnungslose nutzen ehemalige Werkstatthalle als Schlafplatz

Die ehemalige Werkstatthalle wird nach Angaben der Feuerwehr von wohnungslosen Menschen als Schlafplatz genutzt. Weitere Angaben zu den beiden Verletzten machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt, die Polizei in Düsseldorf hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa)