Düsseldorfer (44) wegen Verbreitung von Kinderpornos in Haft

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei nahm Mittwochmorgen einen Familienvater fest, der im Verdacht steht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben.

„Nach umfangreichen Ermittlungen“, wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf heißt, wurde am frühen Mittwochmorgen ein 44-Jähriger aus dem Stadtteil Hassels von Spezialeinheiten aus seiner Wohnung an der Fürstenberger Straße geholt. Dem Mann werden der Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Er wurde festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden zahlreiche Datenträger sichergestellt. Die Auswertung dauert laut Polizei an.

Mann war schön länger im Visier der Ermittler

Der 44-Jährige, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird zurzeit im Polizeipräsidium vernommen. „Die Kommissare hatten den Mann schon länger auf dem Bildschirm, jetzt gab es die Gelegenheit, ihn dingfest zu machen“, so ein Polizeisprecher. Der 44-Jährige soll laut Aussage der Ermittler das kinderpornografische Material in großen Mengen geschaut uns schließlich auch weiter verbreitet haben. Der Mann aus Hassels ist selbst Familienvater. An seinem eigenen Nachwuchs soll er sich, so der Sprecher, aber nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht vergriffen haben.