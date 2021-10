Düsseldorfer Airport-Chef ist trotz Problemen zufrieden

Düsseldorf. In Herbstferien waren Verzögerungen am Flughafen laut Thomas Schnalke nicht zu vermeiden. Am Sonntag starten Airlines den Winterflugplan.

Die Zahl der Passagiere am Düsseldorfer Airport ist in den Herbstferien mit rund 794.000 Reisenden positiv ausgefallen: Insgesamt begrüßte der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens in diesem Zeitraum etwa dreimal so viele Fluggäste wie im vergangenen Jahr – und damit rundhalb so viele wie im Vorkrisenjahr 2019. Dabei fanden am Düsseldorfer Airport im Ferienzeitraum 2021 durchschnittlich knapp 370 Flugbewegungen täglich statt. „Über diese Verkehrszahlen freuen wir uns sehr“, sagte Flughafen-Chef Thomas Schnalke.

Schlangenbildung ließ sich nicht vermeiden

Die Abläufe insgesamt am Flughafen bezeichnete der Airport-Chef als „zufriedenstellend“. Neben den ausgeprägten Verkehrsspitzen erschwerten die kurzfristigen Flugplanänderungen der Airlines sowie die Personalplanung der jeweiligen Dienstleister die Situation. Auch die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen erhöhten die Prozessdauer um das Zwei- bis Vierfache. Verzögerungen und Schlangenbildungen ließen sich daher in den Herbstferien nicht immer ganz vermeiden. Damit spielte Schnalke offensichtlich auf die seit Monaten in Spitzenzeiten immensen Wartezeiten an den Fluggastkontrollen an. Wartende Passagiere vor den Sicherheitsschleusen standen wegen personeller Engpässe des Sicherheitsdienstleisters DSW teilweise mehr als eine Stunde. Ein Zustand, den Schnalke vor den Herbstferien selbst kritisierte und der vergangene Woche zur Abberufung des DSW-Chefs führte.

Die Urlauber zog es in den Herbstferien vor allem nach Mallorca, auf die Kanaren und Griechenland – Sonne rund ums Mittelmeer war angesagt.

Am 31. Oktober beginnt der Winterflugplan

Am Sonntag, 31. Oktober, startet der Winterflugplan. Ab Düsseldorf fliegen dann voraussichtlich mehr als 40 Airlines zu gut 110 Zielen weltweit. „Unsere Airline-Partner haben auch im kommenden Winter Düsseldorf wieder fest im Blick. Wir freuen uns darüber, dass sich die Flugpläne trotz der andauernden Pandemie weiter stabilisieren und die Fluggesellschaften ihre wieder aufgebauten Sommerangebote auch im Winter fortführen“, kündigte der Flughafen-Chef an. Langstrecken bieten Condor dreimal wöchentlich nach Punta Cana/Dominikanische Republik, TUIfly bis zu fünfmal in der Woche nach La Romana (Dominikanischen Republik) und Barbados fliegt, Emirates bis zu zehnmal wöchentlich nach Dubai (ab Dezember wieder zweimal täglich).

Sonne satt heißt es auch auf der Mittelstrecke: Vor allem die kanarischen Inseln machen einen wichtigen Teil des neu aufgelegten Flugangebots der Airlines aus. Dorthin fliegen Condor, Eurowings, TUIfly, Corendon und Sundair.

Marktführer in Düsseldorf bleibt Eurowings. Die Lufthansa-Tochter nimmt mehrere neue Ziele ins Winter-Programm auf. (gömi)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf