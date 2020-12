Düsseldorfer Atheisten zeigen Stadtrat die „rote Karte“

Vor der konstituierenden Sitzung kam der neu gewählte Stadtrat in Düsseldorf am 5. November 2020 zu einem ökumenischen Gottesdienst zusammen.

Düsseldorf Düsseldorfer Verein der Religionsfreie üben Kritik wegen der „Einsegnung“ des neuen Stadtrats. Das sagen die Kirchen und die Stadt dazu.

Vor seiner Eröffnungssitzung wurde der Düsseldorfer Stadtrat von Vertretern einiger Religionen „eingesegnet“. Dafür vergeben nun Düsseldorfs religionsfreie Bürger eine „rote Karte“ an den Rat. Denn staatliche Institutionen müssen religiös und weltanschaulich neutral sein. Das sieht das Neutralitätsgebot der Verfassung so vor, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Düsseldorfer Aufklärungsdienst.

Ricarda Hinz, Vorsitzende des Vereins und gleichzeitig Ehefrau des bakennten Wagenbauers und bekennenden Atheisten Jacques Tilly, betont: „Natürlich darf jedes Ratsmitglied glauben was es will, und auch religiöse Riten begehen wie es will. Dagegen haben wir überhaupt nichts. Aber der Stadtrat als Organ unserer Verfassung hat sich religiös und weltanschaulich neutral zu verhalten. Der Stadtrat hat alle Bürger zu vertreten, auch die nicht religiösen.“

Katholische, evangelische sowie jüdische und sunnitische Geistliche wirkten zuletzt mit

An der Einsegnung des Stadtrats wirkten katholische, evangelische sowie jüdische und sunnitische Geistliche mit. „Mit dieser Einsegnung wird aber nicht nur gegen das Neutralitätsgebot der Verfassung verstoßen. Etwa die Hälfte aller Düsseldorfer wird ausgegrenzt, nämlich zunächst die Religionsfreien, die mittlerweile die größte Gruppe bilden. Und ich frage mich auch, ob die vielen weiteren Religionen, die in Düsseldorf beheimatet sind, sich durch diese vier Geistlichen vertreten fühlen“, ergänzt Vorstandsmitglied Hans-Joachim Horn und nennt damit einen weiteren Grund für die Forderung des Düsseldorfer Aufklärungsdienstes und anderer säkularer Organisationen, dass religiöse Zeremonien für Verfassungsorgane unterbleiben sollten.

Der Stadtdechant der katholischen Kirche, Frank Heidkamp, kann sich über die Kritik nur wundern. Zudem sei „Einsegnung“ der falsche Begriff. Vielmehr sei es schon immer so gewesen, dass vor der konstituierende Ratssitzung ein ökumenischer Gottesdienst stattgefunden habe. Auch dieses Mal sei der OB auf die evangelische und katholische Kirche zugekommen. Dieses Mal aber habe man das aber interreligiös halten wollen. Dabei sei es völlig normal gewesen, dass nicht alle Ratsmitglieder daran teilgenommen haben.

Wie soll man denn Nicht-Religiöse einbinden?

Der Superintendent der evangelischen Kirche, Heinrich Fucks, sieht das ganz ähnlich. Es sei eben auch erstmalig gewesen, dass die drei Glaubensgemeinschaften das dort zusammen abgehalten haben. „Wir arbeiten in einem Rat der Religionen.“ Gleichzeitig sei ihm nicht ganz klar, wie man dort die Nicht-Religiösen einbinden soll. „Atheisten und Agnostiker wollen selten in so einer Zeremonie vorkommen“, meint Fucks.

Auch seitens der Stadtverwaltung heißt es, dass die Einsegnung des Rates einer „jahrelangen und guten Tradition“ entspreche. Erstmalig wurde diese aktuell durch die evangelische und katholische Kirche sowie durch Vertreter der jüdischen und muslimischen Gemeinde vorgenommen. „Darüber hinaus ist die Einsegnung nicht Bestandteil der Ratssitzung, sondern findet im Vorfeld der Ratssitzung statt. Der Oberbürgermeister lädt die Ratsmitglieder zur Teilnahme ein, eine Teilnahme ist freiwillig und unterliegt der Entscheidung jedes einzelnen Ratsmitglieds“, heißt es von der Stadt dazu.

Zeremonie auch bei künftigen Sitzungen

Von einer Einsegnung auch bei zukünftigen konstituierenden Ratssitzungen sei auszugehen, heißt es weiter. „Dass sich hier Änderungen ergeben können, hat die erstmalige Teilnahme jüdischer und islamischer Glaubensvertreter in diesem Jahr gezeigt. Die Einbindung eines religionsfreien Vertreters ist unwahrscheinlich, denn wie bereits dargestellt, ist die Teilnahme an der Einsegnung freiwillig und es ist daher davon auszugehen, dass Personen, die sich durch diese Tradition nicht angesprochen oder keiner Glaubensgemeinschaft angehören, der Einladung nicht Folge leisten.“





Die Stadt Düsseldorf hält die Einsegnung - insbesondere in der durchgeführten Form mit Vertretern von evangelischer, katholischer, jüdischer und muslimischer Religionsgemeinschaft - und in ihrer Freiwilligkeit für sehr zeitgemäß.