Düsseldorfer Band Subterfuge drehte im Aquazoo

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Band Subterfuge ist schon lange im Geschäft, aber umtriebiger denn je. Am Montag tritt sie im Festivalzelt am Burgplatz auf.

Der Begriff Pop-Veteranen ist sicher ein bisschen zu viel des Guten, denn dafür sehen die Männer – wir vermeiden mal das Wort „Jungs“ – von Subterfuge nicht verbraucht genug aus. Aber diese Düsseldorfer Indie-Pop-Band ist wirklich schon lange im Geschäft. Die Gründung von Subterfuge fällt ungefähr in die Zeit, als Berti Vogts die deutsche Fußball-Nationalmannschaft von Franz Beckenbauer übernahm, irgendwann Anfang der 1990er Jahre. Aber: Subterfuge sind heute umtriebiger denn je.

Neue Platte kommt im März

Das neue Album ist vor etwa drei Wochen endlich fertig geworden und gerade im Presswerk. Es wird „Dots.“ heißen und am 4. März auf dem Düsseldorfer Label Less Records in Kooperation mit Kocliko Records (Spanien) und Shiny Happy Records (Indonesien) erscheinen. Eine Tour zur Platte ist dann auch für März geplant. Aber Konzerte spielen Subterfuge schon jetzt. Am Montagabend im Zelt am Burgplatz im Rahmen des Düsseldorf Festival! Um 20 Uhr stehen Lars Schmidt und Co. auf der Bühne. Es gibt noch einige Tickets. Die Festivalmacher schreiben über das Sextett: „Eine der wenigen deutschen Indiepop-Gruppen der ersten Generation, die noch existieren.“

Übrigens: Subterfuge spielen natürlich auch Konzerte außerhalb dieser Stadt, etwa am 8. Oktober im Gebäude 9 in Köln. Aber sie sind Düsseldorf schon sehr verbunden. Das düstere Video zur neuen Single „The Snake Wife“ haben sie im Aquazoo gedreht. Unbedingt sehenswert!

www.less-records.de/subterfuge, www.duesseldorf-festival.de

