Düsseldorfer Bündnis ruft zum Protest gegen „Querdenker“

Düsseldorf. Am Sonntag, 6. Dezember, wollen in Düsseldorf 1000 Menschen gegen Corona-Auflagen demonstrieren. Auch rechtsextreme Gruppen sind wieder dabei.

Am kommenden Sonntag hat eine Gruppe, die sich „Querdenken 211“ nennt, zur Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Düsseldorf aufgerufen. Die Kundgebung soll auch – wie bereits vor einigen Wochen – als „Spaziergang“ statt finden. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ hat zum Gegenprotest aufgerufen (NRZ berichtete). Der Anmelder kündigt rund 1000 Teilnehmer an. „Es sind allerdings sechs weitere, kleinere Demos angekündigt, die thematisch zusammen hängen“, so eine Polizeisprecherin auf NRZ-Anfrage. Es kann voll werden in der City.

Unmut und Verunsicherung der Leute ernst nehmen

Auch das Bündnis Düsseldorfer Appell, das sich aus Vertretern der Gewerkschaften, Kirchen und sozialen Trägern zusammensetzt und sich seit vielen Jahren gegen Rassismus, Antisemitismus und religiösen und politischen Extremismus wendet, bezieht Stellung zu den Kundgebungen von „Querdenken 211“. „Nicht nur bei den Demonstrationen der Querdenkenszene werden Sorge, Unmut und Verunsicherung durch die anhaltende Pandemie öffentlich. Diese Entwicklung nimmt auch der Düsseldorfer Appell wahr und ernst“, heißt es in der Mitteilung. „Wir sind gefordert, die Folgen der Pandemie gemeinsam und verantwortungsvoll zu schultern!“

Das Bündnis weist allerdings auch darauf hin, dass besagte Querdenkenszene nicht nur besorgte Menschen anziehe, die im Rahmen des Grundgesetzes ihre Meinung zum Ausdruck bringen wollen: „Hier sammeln sich auch Personen, die den rechtsstaatlichen, demokratischen und gesellschaftlichen Konsens in der Bundesrepublik Deutschland anfragen und zur Disposition stellen. Bei Demonstrationen werden die auferlegten Hygiene- und Schutzmaßnahmen anhaltend missachtet. Die Nazidiktatur wird herangezogen, um die gegenwärtig geltenden Einschränkungen mit der Verfolgung der NS-Zeit gleichzusetzen. Der eigene Protest gilt als Widerstand, der dem Widerstand der Gegner des NS-Regimes gleicht. Das mag aus Naivität geschehen oder absichtsvolles Kalkül sein. Hier wird die offene Flanke der Querdenkenszene nach Rechtsaußen erkennbar.“

Unterstützung für Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“

Fakt ist: Auch Rechtsextreme und faschistische Gruppierungen rufen für den 6. Dezember zur Teilnahme auf. Bisher lassen die Veranstalter von „Querdenken 211“ nicht erkennen, wie sie sich davon wirkungsvoll absetzen wollen. „Das beabsichtigte sowie unbeabsichtigte Zusammenwirken der „Querdenkenszene“ mit rechtsextremen Kreisen stellt die Frage nach den tatsächlichen Zielen der Proteste“, heißt es in der Stellungnahme des Düsseldorfer Appells weiter. „In der gegebenen Gemengelage zielen die Proteste auf die Grundfesten unserer freiheitlichen Gesellschaft.“

Das Bündnis hat nun zum 6. Dezember in den Sozialen Medien gestartet: Man unterstütze das Anliegen der Gegendemonstration vom 6. Dezember, zu der „Düsseldorf stellt sich quer“ aufruft.