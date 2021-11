Düsseldorfer Bürgermeister Josef Hinkel hat Corona

Düsseldorf. Oberbürgermeister Stephan Keller ist nach dieser Nachricht am Mittwoch sofort in Quarantäne gegangen. Hinkel ist zweimal geimpft.

Josef Hinkel, 1. Bürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, wurde am Mittwoch positiv auf das Corona-Virus getestet. „Er zeigt nur leichte Symptome“, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Vorsorglich hatte Oberbürgermeister Stephan Keller daher alle für Mittwoch geplanten öffentlichen Termine abgesagt, weitere Termine auf virtuell umgestellt und sich einem PCR-Test unterzogen. Dessen Ergebnis ist, wie am Abend mitgeteilt wurde, negativ ausgefallen. „Oberbürgermeister Keller wird daher ab Donnerstag seine Amtsgeschäfte unter Beachtung der üblichen Infektionsschutzmaßnahmen wieder in Präsenz ausführen“, so die Sprecherin. „Alle vorsorglichen Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgt.“

Leichte Kopfschmerzen und raue Stimme

„Mir geht es relativ gut“, sagte Josef Hinkel unserer Redaktion. „Ich habe leichte Kopfschmerzen und meine Stimme ist etwas rau.“ Er habe es sich Zuhause gemütlich gemacht und per Zoom Kontakt gehalten zu seinem Bürgermeister-Büro. Dass er vergleichsweise leichte Symptome hat, begründet Hinkel mit der Impfung: „Ich bin doppelt geimpft, kommende Woche hätte ich den Booster bekommen sollen.“ Das verschiebe sich nun um ein halbes Jahr sagte er lächelnd.

Wo er sich angesteckt hat, kann Josef Hinkel nicht nachvollziehen. Als Bürgermeister nimmt er zahlreiche Termine wahr, immer mit Maske. „Bei Terminen, wo es Essen gibt, ist das aber nicht einzuhalten“, sagt er.

Auch Hinkels Ehefrau wurde positiv auf Corona getestet. Die Kinder mussten bereits einen PCR-Test machen. Seine Tochter, die derzeit eine Meisterschule in Olpe besucht, kam am Mittwoch sofort nach Hause. Hinkel und seine Familie stehen unter Quarantäne.

Backstube und Geschäfte bleiben geöffnet

Hinkel, im Hauptberuf Bäckermeister mit Backstube und zwei Geschäften in der Düsseldorfer Altstadt und der Carlstadt, war schon länger nicht mehr im Betrieb. Daher bleiben die Läden geöffnet. Hinkel betont auch, dass es in Backstube und Läden strenge Maskenpflicht gibt.

Ratssitzung per Livestream

Auf die Sitzung des Stadtrates am Donnerstag hat die positive Testung von Josef Hinkel keine Auswirkung. Sie findet wie geplant statt. Er wird sie über Livestream verfolgen. Dass er als Bürgermeister und Ratsherr der CDU daran nicht teilnehmen kann, ist für ihn nicht schlimm: „Ich glaube nicht, dass alles zusammenbricht, wenn der Bürgermeisetr nicht an der Ratssitzung teilnimmt“, sagt Hinkel mit dem ihm eigenen Humor.

