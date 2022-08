Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete fordert Übergewinnsteuer

Düsseldorf. SPD-Politikerin Zanda Martens kritisiert, ebenso wie ihr Kollege Thomas Kutschaty, die „unverdienten“ hohen Profite der Öl-Multis.

Die fünf Ölmultis BP, Shell, Exxon Mobil, Total und Chevron haben dank ihrer Öl- und Gaspreiserhöhungen während des 2. Quartals 2022 bis zu fünfmal höhere Gewinne gemacht. „Das zeigt, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur Verlierer kennt“, sagt die Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Zanda Martens (SPD). Dividenden würden erhöht, Aktienrückkäufe angekündigt. „Während es in der öffentlichen Diskussion nur ums Sparen, Kürzen und Verzicht geht, dürfen wir die Gewinner des Krieges nicht aus den Augen und erst recht nicht aus der Verantwortung lassen“, sagt die SPD-Politikerin und fordert, ähnlich wie ihr Kollege Thomas Kutschaty, einen Übergewinnsteuer. „Gewinne, die jetzt anfallen, ohne dass jemand etwas dafür geleistet hat, müssen grundsätzlich hoch besteuert werden! Durch eine Gewinnsteuer auf den unverdienten Profit: die windfall tax.“

Die SPD-Bundestagabgeordnete Zanda Martens. Foto: Privat

Italien oder Großbritannien machen es vor

Die promovierte Juristin führt aus: „Bislang machen Mineralölkonzerne, andere Energielieferanten und viele weitere Unternehmen Milliardengewinne, während energieintensive Industrie und Verbraucherinnen und Verbraucher unter der Rekordinflation leiden.“ Andere Länder besteuern diese Extraprofite. Italien mit einer Sonderabgabe auf den Umsatz, Großbritannien mit einer Steuer auf den Übergewinn. „Deutschland macht aus falscher Rücksicht auf eine Klientelpartei das Gegenteil, nämlich nichts“, kritisiert Martens. „Hier darf es keine Beißhemmungen geben!“

Steuer sei auch verfassungskonform

Dass eine Übergewinnsteuer nicht nur gerecht, sondern auch verfassungskonform sei, bestätige inzwischen auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Dabei gibt Martens zu bedenken: „Der Großteil der Gewinne fällt nicht in dem Land ab, in dem die inflationsgeplagten Verbraucher:innen leben, sondern am Konzernsitz der Öl- und Gasunternehmen. Die Steuer dürfte daher hier nicht an der Gewinnsteigerung eines ausländischen Energielieferanten bemessen werden, sondern an der Steigerung seines Umsatzes.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf