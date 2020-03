Düsseldorfer CDU fordert Versammlung wegen Quarantänestation

Seit Freitag leben in dieser Einrichtung im Stadtteil Ludenberg keine Flüchtlinge mehr. Bei Bedarf werden hier an dem Virus erkrankte Menschen untergebracht.

Düsseldorf. Flüchtlinge ziehen aus, Kranke sollen kommen. Die Bürger im betroffenen Stadtteil Ludenberg sollen schnell informiert werden, fordert die CDU.

Für Aufregung sorgt seit Donnerstagabend im Düsseldorfer Stadtteil Ludenberg die Nachricht, dass die Stadt in der bisherigen Flüchtlingsunterkunft an der Blanckertzstraße eine Quarantänestation einrichten will. Hier sollen Menschen untergebracht werden mit dem Verdacht, sich mit Corona angesteckt zu haben (wir berichteten).

Fraktions-Chef fordert sofortige Bürgerversammlung

Die CDU im Stadtteil reagierte sofort nach Bekanntwerden der Nachricht und hat an die Stadtverwaltung geschrieben. „Im Namen der CDU-Fraktion in der BV 7 bitte ich um eine sofortige Unterrichtung der Bürger und Bürgerinnen im Rahmen einer Bürgerversammlung vor Ort in einem geeigneten Saal“, fordert Rainer Klöpper, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 7.

Flüchtlinge wurden Freitag in andere Stadtteile verlegt

Die Stadt teilte unterdessen mit, dass die letzten Flüchtlinge am Freitag die Unterkunft an der Blanckertzstraße verlassen haben. Sie wurden in andere Unterkünfte im Stadtgebiet verlegt. „Dort könnten nun Menschen vorübergehend aufgenommen werden, die wegen des Verdachts, sie könnten sich mit Corona angesteckt haben, oder bei denen das Virus bereits nachgewiesen wurde, nicht unter häusliche Quarantäne gestellt werden können“, so die Stadt.

Dies sei beispielsweise der Fall, wenn eine Quarantäne in der eigenen Wohnung nicht möglich ist, weil dort auch Menschen mit Vorerkrankungen leben, die auf keinen Fall angesteckt werden dürfen. Aber auch Menschen, die mit einem Coronavirus beispielsweise am Flughafen gestrandet sind, könnten dort vorübergehend eine Bleibe finden.

160 Menschen haben in der Einrichtung Platz

Die Flüchtlingseinrichtung in der Seitenstraße der Bergischen Landstraße hat 160 Plätze, zuletzt war sie mit 106 Personen belegt. (gömi)