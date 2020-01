Düsseldorfer Dezernent Meyer-Falcke wechselt ins Ministerium

Düsseldorf. Neue Aufgaben des 62-Jährigen sind ab September die strategische Steuerung, IT-Sicherheit und der Ausbau von E-Government in Nordrhein-Westfalen.

Der Düsseldorfer Beigeordnete Andreas Meyer-Falcke, Dezernent unter anderem für die Bereiche Personal, Gesundheit und Digitalisierung bei der Landeshauptstadt, wechselt zum 1. September ins NRW-Wirtschaftsministerium. Dort wird er neuer CIO (Chief Information Officer) von NRW, unmittelbar angesiedelt unter Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). „Seine Aufgaben sind die strategische Steuerung, IT-Sicherheit und der Ausbau von E-Government in Nordrhein-Westfalen“, sagte der Düsseldorfer FDP-Landtagsabgeordneter Rainer Matheisen, Obmann im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation.

Er war seit August 2014 Beigeordneter in Düsseldorf

Der 62-jährige in Essen lebende Meyer-Falcke war viele Jahre als Gruppenleiter, beziehungsweise stellvertretender Leiter der Zentralabteilung im Bereich Personal und Organisation sowie im Bereich Jugend in verschiedenen Landesministerien tätig. Im August 2012 wurde er auf FDP-Vorschlag vom Stadtrat zum Beigeordneter der Landeshauptstadt Düsseldorf gewählt. Im Jahr 2016 gewann er mit „Digitale Stadt Düsseldorf“ – einem Verein, der die Informations- und Telekommunikationswirtschaft mit den klassischen Branchen vernetzt – den Preis „Düsseldorfer des Jahres“ in der Kategorie Innovation & Nachhaltigkeit.

Viel Lob für Meyer-Falcke von Minister Pinkwart

„Professor Dr. Meyer-Falcke bietet eine hervorragende Gewähr für die erfolgreiche Ausübung des Amtes des Beauftragten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO)“, sagte Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart: „Ich freue mich sehr, dass er die hervorragende Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und mit viel Elan und Begeisterungsfähigkeit die Digitalisierung der Landesverwaltung weiter vorantreiben wird.“ (red)