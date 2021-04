Düsseldorfer DJs legen 20 Stunden lang auf

Foto: OH

DJ Jenz legt am 1. Mai auf.

Düsseldorf. StreamD-Radio sendet für Tanz in den Mai. 16 DJs sind mit dabei.

In der heimischen Küche den persönlichen Knuffelkontakt umschlingen. Dabei sich zu den Rhythmen wiegen, die StreamD-Radio sendet. So sieht 2021 der Tanz im Mai aus. 16 Düsseldorfer DJs feiern auf ihre Art den Tag der Arbeit und legen am 1. Mai 20 Stunden lang ihre musikalischen Präferenzen auf. Start der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Ihr Vorteil gegenüber konventionellen Partys? Solchen mit analogen Begegnungen? Die Musikaffinen könnten als Huldigung der 1990er Jahre zwischendurch ein Schaumbad nehmen. Oder zu groovigen Klängen unbeachtet vier Tüten Chips hintereinander leeren. Oder einfach auf dem Sofa sitzend die unterschiedlichen Klangfarben der unterschiedlichen als Orte wie das Les Halles, Chateau Rikx, Nasebands, KiT oder dem NOH-Club genießen.

Wechsel im ungefähren Stundentakt

Torsten Abels, aka Tor-Tee, ist Ideengeber dieser Aktion, die er mit „Musik an, Hintern wackeln lassen und tanzen!“ b Er erquickt bereits jeden Montagnachmittag auf dem StreamD-Radio mit seiner Funktastic Radio-Show. Weil er bereits nostalgisch lange und erfolgreich im DJ-Genre unterwegs ist, nutzte Abels sein Kollegen-Netzwerk, welches offenkundig bar jeglicher DJanes ist. „Innerhalb kürzester Zeit hatten 16 DJs zugesagt. Sie zeigen die Bandbreite der Düsseldorfer Club-Kultur“, erklärt er erfreut.

Zu den Moderatoren der Sendung gehört unter andrem der Kleidungsstil bewusste Theo Fitsos. Weitere Sets steuern unter anderem Gogo Deetown, Thomas Buchem oder DJ Jenz bei. So wechselt im ungefähren Stundentakt die Musik von Soul zu Disco zu Funk zu Rare Grooves zu HipHop zu Ska zu Reggae zu Dancehall sowie House und Techno.

Der Live-Stream läuft auf www.streamd.de. Passionierte Hingucker beobachten das Ganze über Vimeo und Facebook. Weitere Infos auf www.streamd.de oder auf Facebook. Die Stream-App ist kostenfrei.