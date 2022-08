Düsseldorfer Ex-OB Thomas Geisel liest im Rathaus

Düsseldorf. Der im Rathaus nicht mehr gerngesehene Sozialdemokrat liest ausgerechnet dort aus seinem Buch „Grenzgänger. Sechs Jahre Leben für die Politik“.

Bei offiziellen Terminen der Stadt ist der frühere Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) nicht mehr gerngesehen. Selbst zu wichtigen Terminen, die unter Geisel noch angestoßen wurden, .

Doch jetzt liest er aus seinem Buch „Grenzgänger. Sechs Jahre Leben für die Politik“ – ausgerechnet im Düsseldorfer Rathaus. Die Ratsgruppe Tierschutz/Freie Wähler hat Thomas Geisel eingeladen, der in seinem Buch auch mit der Düsseldorfer SPD abrechnet. Beginn der öffentlichen Fraktionssitzung ist am Donnerstag, 11. August, um 18 Uhr im Rathaus am Marktplatz in der Altstadt.

Gespannt auf neue Erkenntnisse

„Wir freuen uns sehr, dass Thomas Geisel unsere Einladung angenommen hat. Wir haben die sechs Jahre, in denen er Oberbürgermeister war, aktiv, konstruktiv und kritisch begleitet und sind gespannt, was dieser Abend für Erkenntnisse bringt“, sagt von Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz/Freie Wähler. Die Lesung ist Auftakt einer Reihe von Diskussionsveranstaltungen, zu denen die Ratsgruppe Akteurinnen und Akteure der Düsseldorfer Zivilgesellschaft einladen möchte.

Anmeldung für Interessierte zur Lesung per Mail an: tierschutz-fw.ratsfraktion@duesseldorf.de

