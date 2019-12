Düsseldorf. 25-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, weil er über eine App Kontakt zu Minderjährigen suchte. Er wollte den Austausch von Pornomaterial.

Düsseldorfer soll Pornos mit Minderjähriger getauscht haben

Intensive Ermittlungen der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie der Polizei Düsseldorf haben zur Identifizierung und vorläufigen Festnahme eines 25-jährigen Düsseldorfers geführt. In seiner Vernehmung räumte der Mann ein, eine Video-App zur Kontaktaufnahme mit Minderjährigen genutzt zu haben, um diese zum Austausch von pornografischem Material zu bewegen.

Ermittlungen laufen seit 25. November

Seit 25. November ermittelt die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis wegen einer Strafanzeige aufmerksamer Eltern aus Burscheid. Deren minderjährige Tochter hatte sich ihnen anvertraut und angegeben, in zurückliegender Zeit pornografisches Bild- und Videomaterial von sich mit einer ihr unbekannten Person ausgetauscht zu haben. Der Kontakt kam über eine App zustande, über die üblicherweise unverfängliche Musikvideos geteilt werden.

Kein Zusammenhang mit Bergisch-Gladbacher Kinderporno-Fällen

Allerdings: Die Ermittlungen gegen den Düsseldorfer stehen in keinem Zusammenhang mit dem deutschlandweit agierenden Kinderporno-Ring aus Bergisch-Gladbach.

Im Rahmen der Ermittlungen meldete sich ein weiteres Mädchen bei der Polizei und berichtete Ähnliches. Nach der intensiven Auswertung digitaler Spuren im Netz unter Einbeziehung der Spezialisten des Landeskriminalamtes konnte durch die Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis ein 25-jähriger Düsseldorfer als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Als örtlich zuständige Behörden übernahmen die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Düsseldorf fortan das Verfahren und vollstreckten am vergangenen Freitag Durchsuchungsbeschlüsse bei dem jungen Deutschen. In seiner Vernehmung räumte der vorläufig Festgenommene die Taten ein.

Derzeit dauert die Auswertung der sichergestellten Beweismittel an. Die Ermittler prüfen zudem, ob es weitere Missbrauchsfälle gegeben haben könnte. (red)