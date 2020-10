Düsseldorfer Feuerwehr rettet sechs Personen

Die Düsseldorfer Feuerwehr (Symbolbild) wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Bewohnerin musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Düsseldorf. In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Rath brannte es im Erdgeschoss. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Fehrbellinstraße im Stadtteil Rath gerufen. Drei Personen wurden durch aus dem Gebäude gerettet, eine Person musste in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht werden.

Wohnung stand komplett in Flammen

Gegen zwei Uhr am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in einem Wohngebäude an der Fehrbellinstraße alarmiert. Laut Anrufer solle eine Küche brennen, es sei bereits Rauch aus den Fenstern zu erkennen. Noch auf der Anfahrt der ersten Feuerwache meldeten mehrere Anrufer freie Sicht auf Flammen, die aus den Fenstern im Erdgeschoss schlagen sowie mehreren Personen an den Fenstern in den Obergeschossen.

Rauchentwicklung blockierte Treppenhaus

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern auf der Vorderseite des Gebäudes sowie auf der Rückseite zum Innenhof. Der betroffene Bereich der Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt bereits komplett in Brand. Die Mieterin empfing die Feuerwehr jedoch auf der Straße, so dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden. Im dritten Stock machten sich drei Bewohner an den Fenstern bemerkbar, die durch den Rauch im Treppenraum das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen konnten. Da kein Rauch in die Wohnungen der Obergeschosse eindringen konnte, war keine sofortige Rettung notwendig. Sie wurden zu einem späteren Zeitpunkt über den Treppenraum ins Freie geführt.

50.000 Euro Sachschaden

Gleichzeitig wurde das Feuer in der Erdgeschosswohnung gelöscht, ein Brand auf dem Balkon im ersten Stock wurde von außen abgelöscht. Insgesamt wurden sechs Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und durch den Rettungsdienst untersucht. Die Mieterin der Brandwohnung musste aufgrund eingeatmeter Rauchgase zur ärztlichen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Wohnung im Erdgeschoss ist nicht mehr bewohnbar, der Rest des Hauses konnte nach dem Einsatz wieder bezogen werden. Die Brandursache ist unklar. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.