Düsseldorf. Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Düsseldorf Heerdt kam es zu Explosionen. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz teils schwer verletzt.

Düsseldorfer Feuerwehrmann ringt um sein Leben

Einer der beiden Feuerwehrmänner, die gestern bei einem Brand mit mehreren Explosionen in einer Lagerhalle in Heerdt verletzt wurden, befindet sich weiter in kritischem Zustand.

Zweiter Feuerwehrmann darf Klinik bald verlassen

„Bislang gibt es keine Verbesserung seines Gesundheitszustands. Wir können daher eine Lebensgefahr weiter nicht ausschließen“, sagt Düsseldorfs Feuerwehrsprecher Tobias Schülpen. Der Schwerverletzte wird derzeit in der Uniklinik versorgt, seine Familie ist dauerhaft an seiner Seite. Positive Nachrichten gibt es für den zweiten Feuerwehrkollegen (57), der bei dem Brand glücklicherweise nur leicht verletzt wurde und laut Schülpen schon frühzeitig das Krankenhaus verlassen darf.

Familienangehörige sowie Kollegen des schwer verletzten 37-Jährigen werden derzeit psychologisch betreut: „Wir haben ein sogenanntes Open Team bei der Düsseldorfer Feuerwehr. Für unsere Kollegen steht immer psychologische Betreuung zur Seite – auch außerhalb des Einsatzes“, so der Feuerwehrsprecher.

Zunehmend Gefahrenstellen bei Einsätzen

Bei all der Besorgnis dürfe aber nicht vergessen werden, dass der Berufsstand der Feuerwehr mit der Zeit immer sicherer geworden sei: „Den letzten schwer verletzten Kollegen hatten wir im Jahr 2000. Der Beruf birgt natürlich seine Gefahren, das Risiko ist meist aber gut kalkulierbar“, heißt es bei der Feuerwehr. Zudem war 2014 der Hildener Feuerwehr-Chef bei einem Einsatz durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Da der Job an sich nicht ungefährlich ist, werden die Einsatzkräfte auch nicht mit einer Gefahrenzulage vergütet. Da die meisten Einsatzkräfte bei der Berufsfeuerwehr Beamte sind, richtet sich das Einkommen nach Besoldungsstufen. Ein Brandschutzmeister verdient in der Besoldungsstufe A7 in NRW rund 2400 Euro.

Obwohl die Zahl der bei Einsätzen verletzten Feuerwehrmänner abgenommen habe, gebe es zunehmend Gefahrenstellen, die den Einsatz für Feuerwehrleute komplizierter machten, sagt Thorsten Gedaschke, Sprecher der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft. „Dadurch, dass etwa immer mehr Sachen mit Plastik in Gebäuden verbaut werden steigt auch die Gefahr der Entzündlichkeit“. Zudem steige die Zahl der Gasflaschen, die in Kellern gelagert werden. Insgesamt sei die Feuerwehr aber für Notfälle sehr gut ausgerüstet und versuche, technologische Neuerungen mit in ihr Konzept aufzunehmen, so Gedaschke.

120 Einsatzkräfte kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen an

Der 37-jährige Feuerwehrmann war auch deshalb so schwer verletzt worden, weil es bei der Löschung des Brands an einer Lagerhalle am Heerdter Lohweg unvermittelt zu mehreren Explosionen gekommen war – darunter auch eine sehr starke Explosion. 120 Einsatzkräfte versuchten das Feuer, das sich Donnerstagnacht ereignete, unter Kontrolle zu bekommen. Aufgrund der Beschädigungen am Gebäude durch den Brand konnten die Nachlöscharbeiten nur von außen erfolgen. Freitagmittag befanden sich noch 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um die letzten Glutnester unter den Trümmern abzulöschen.