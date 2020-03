Düsseldorfer Firma übernimmt Telefondienst für Arztpraxen

Die Corona-Krise bedeutet auch erhöhten Stress für Arztpraxen. Um diese zu entlasten, übernahm jetzt das Düsseldorfer Unternehmen „Dusoffice“ den Telefondienst für einige Praxen. „Wir nehmen Anrufe für die Praxen entgegen und vermeiden somit auch den Kontakt von Patienten, da diese für Termine nicht reinkommen müssen, wenn sie vor Ort niemanden erreichen“, erklärt Geschäftsführer Marco Nagel. Rund zehn Arztpraxen in Düsseldorf unterstützt das Unternehmen bereits.

Firma vergibt auch Termine

Wer sich bei seinem Arzt melden will, könnte also per Rufumleitung bei „Dusoffice“ landen. „Wir melden uns dann mit dem Namen der Praxis und fragen nach dem Namen und Geburtsdatum des Anrufers“, sagt Nagel. „Gerade jetzt, wo Arzthelfer krank oder in Quarantäne sein können, entlasten wir die Praxen. Wir vergeben und verschieben Termine, oder sagen sie ab.“

Dabei arbeitet das Unternehmen fast komplett von zu Hause aus. „Schon vor einigen Wochen haben wir gesehen, was da auf uns zu kommt. Daher haben wir die Mitarbeiter früh für ihr Homeoffice ausgerüstet“, berichtet Nagel. „Ich bin als Geschäftsführer der Einzige, der in unserem Büro sitzt, damit hier eine gewisse physische Infrastruktur gegeben ist.“