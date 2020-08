Düsseldorfer Flüchtlingsunterkunft nach Brand unbewohnbar

Düsseldorf. Ein Brand am Sonntag in einer Unterkunft für Geflüchtete hat das Haus zerstört. Die Feuerwehr musste auch zwei Vermisste suchen.

Ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft an der Oberlöricker Straße im Stadtteil Lörick hat am Sonntag ein Wohnhaus auf dem Gelände unbewohnbar gemacht. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers gegen 14 Uhr durch eine Brandmeldeanlage alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus mehreren Fenstern, und das gesamte Obergeschoss war stark verraucht.

72 Bewohner im Haus

Die Feuerwehr machte sich zunächst auf die Suche nach zwei Vermissten. Doch stellte sich bald heraus, dass sich die Gesuchten zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude aufgehalten hatten – letztlich wurde niemand bei dem Brand verletzt.

Die 72 Bewohner des Hauses sollen nun in anderen städtischen Einrichtungen untergebracht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die anderen Gebäude auf dem Gelände wurden nicht beschädigt. Das Brandhaus selbst ist laut Feuerwehr unbewohnbar. Das Feuer hatte auf das Dach übergegriffen, wo sich eine Solarthermie-Anlage befand. Noch am Abend waren die Retter der Wachen Münsterstraße und Qurinstraße vor Ort und öffneten das Dach, um weitere Glutnester abzulöschen.

Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.