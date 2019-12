Düsseldorfer Flughafen erstmals mit 25 Millionen Passagieren

Der Boom am Düsseldorfer Flughafen hält an: Erstmals wurde in diesem Jahr die Marke von 25 Millionen Passagieren geknackt.

Düsseldorf. NRWs größter Flughafen begrüßte am Donnerstag den 25. millionsten Passagier. So viele Menschen sind noch nie von und nach Düsseldorf geflogen.

Das Jahr 2019 endet mit einem Rekord für den Düsseldorfer Flughafen: Noch nie sind so viele Passagiere von und nach Düsseldorf geflogen wie in diesem Jahr. Bis Ende Dezember werden rund 25,5 Millionen Passagiere erwartet. Das sind etwa 900.000 Menschen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017 und 1,2 Millionen mehr als im Vorjahr.

Beweis für das Mobilitätsbedürfnis der Menschen in der Region

Eine Entwicklung, die Thomas Schnalke, den Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens, freut. „Es ist großartig, dass mehr als 25 Millionen Menschen Düsseldorf als Start oder Ziel ihrer privaten oder beruflichen Reise genutzt haben“, sagte der Flughafen-Chef. „Das zeigt, dass das Mobilitätsbedürfnis der Menschen in unserer Region ungebrochen hoch ist und Düsseldorf als Flughafenstandort weiterhin eine enorme Attraktivität ausstrahlt.“

Überraschung für Jubiläums-Gäste vor Fuerteventura-Flug

Mit Oliver Lackmann, dem Geschäftsführer der TUIfly, überraschte der Flughafen-Chef Susanne Birkenstock, die mit Ehemann Sandor und den Kindern Leonie und Ben aus dem rheinland-pfälzischen Kobern-Gondorf angereist war, kurz vor ihrem Abflug nach Fuerteventura. Schnalke überreichte ihr einen Gutschein für eine VIP-Abfertigung in Düsseldorf, Lackmann hatte einen Reise-Gutschein als Präsent im Gepäck. „Die 25-millionste Passagierin am Düsseldorfer Flughafen zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Wir fliegen das erste Mal ab Düsseldorf – und dann gleich so eine wunderbare Überraschung“, sagte die 32-Jährige, die sich nicht nur wegen der Geschenke rundum wohl fühlte. „Der Düsseldorfer Flughafen ist groß, die Wege trotzdem kurz und das Terminal total schön. Jetzt ist die Vorfreude auf unseren ersten Fuerteventura-Urlaub noch größer.“

Susanne Birkenstock aus Kobern-Gondorf ist die 25-millionste Passagierin am Düsseldorf er Flughafen im Jahr 2019. Sie, ihr Ehemann Sandor und die Kinder Leonie und Ben wurden von Flughafen-Chef Thomas Schnalke (links) und Oliver Lackmann (rechts), Geschäftsführer der TUIfly GmbH, kurz vor ihrem Abflug überrascht. Foto: Andreas wiese

Schnalke freute besonders, dass Familie Birkenstock ihren Weihnachtsurlaub mit der TUIfly gewählt hat. „In den vergangenen Jahren hat sich die Airline hervorragend entwickelt. TUIfly wird auch in 2020 zu einer wichtigen Größe an unserem Flughafen zählen“, sagte Schnalke. „Das beste Verkehrsjahr in der Geschichte unseres Airports bestärkt uns in unseren Bemühungen, das Tor zur Welt für die Menschen in unserer Region zu sein – und auch zu bleiben.“

Düsseldorf ist größte Basis der Tuifly

TUIfly-Geschäftsführer Lackmann zeigte sich ebenfalls erfreut: „Düsseldorf ist unsere größte Basis in Deutschland. Im Jahr 2019 haben wir über eine Million Urlaubsgäste vom Rhein in die Ferien und zurück geflogen. Alle unsere 25 Sonnendestinationen sind bequem vom Düsseldorfer Airport erreichbar. Wir freuen uns, dass ausgerechnet eine TUIfly-Passagierin mit ihrer Familie dem Flughafen diesen tollen Rekord beschert.“