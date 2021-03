Die Protestanten zogen am Samstag durch die Düsseldorfer City.

Wohnen Düsseldorfer gehen am „Housing Action Day“ auf die Straße

Düsseldorf. Demonstration anlässlich des europaweiten Aktionstages am Samstag. Linke überbrachte dem Wohnungskonzern LEG die symbolische Kündigung

Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat am Samstag anlässlich des europaweiten „Housing Action Days“ unter dem Motto „Bezahlbare Miete statt Investorenprofite!“ protestiert. Rund 60 Personen beteiligten sich an dem Schilderumzug, teilte das Bündnis mit. Auf Schildern und Bannern seien Forderungen nach einem Mietenstopp, einem Ende der Zwangsräumungen während der Coronazeit sowie einem Ende der Wohnungs- und Bodenspekulation auf die Straße getragen.

Solidarisches Zeichen in den Städten

„Gemeinsam mit fast 70 anderen europäischen Städten haben wir heute protestiert und somit nicht nur die verfehlte kommunale Wohnungspolitik in Düsseldorf angeprangert, sondern auch ein solidarisches Zeichen an alle Recht-auf-Stadt-Initativen geschickt, die heute mit uns auf der Straße waren,“ erklärt Johannes Dörrenbächer, Sprecher des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum.

Die Düsseldorfer Linke nutzte den Aktionstag, um dem Wohnungskonzern LEG Immobilien symbolisch eine Eigenbedarfskündigung für dessen 145.000 Wohnungen zuzustellen. Helmut Born, Bundestagskandidat der Linken für den nördlichen Düsseldorfer Wahlkreis, brachte das Schreiben am Samstagmorgen bei der LEG-Zentrale an der Hans-Böckler-Straße in Derendorf vorbei.

Verkauf der LEG „auf Kosten der Mieter“

Die Linke fordert, dass das 2008 privatisierte, ehemals landeseigene Unternehmen wieder in Gemeineigentum überführt wird. Eine Möglichkeit, welche die Landesverfassung in NRW explizit vorsehe, so die Partei.

„NRW braucht seine landeseigene Wohnungsgesellschaft zurück. Der Verkauf der LEG durch eine CDU-geführte Landesregierung in 2008 ging auf Kosten der Mieter“, meint Helmut Born. „Sie zahlen inzwischen mit jedem Euro Miete 43 Cent an die LEG-Aktionäre. Mit dieser Abzocke muss Schluss sein. Der Konzern muss wieder in öffentliche Hand, damit Wohnen bezahlbar wird.“

Wohnungen für Menschen statt für Profite

Die Linke unterstützte auch die Demonstration des Bündnisses, erklärt die Düsseldorfer Linken-Sprecherin Kea Detmers. „Am ‚Housing Action Day’ wehren sich Menschen europaweit gegen hohe Mietpreise und Wohnungslosigkeit. In Düsseldorf haben sich Mieter sowie viele Initiativen im ‚Bündnis für bezahlbaren Wohnraum‘ zusammengeschlossen. Wir gehen gemeinsam auf die Straße, denn wir brauchen Wohnungen für Menschen statt für Profite.“