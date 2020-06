Düsseldorfer Grüne wählen Kandidaten für ihre Ratsliste

Düsseldorf. Die Partei setzt auf viele neue und junge Gesichter. „Fridays for Future“-Aktivist Lukas Mielczarek auf Platz 2

Die Düsseldorfer Grünen haben am Wochenende die Kandidatenlisten für die anstehende Kommunalwahl am 13. September gewählt. Mehr als 110 Mitglieder kamen unter strengen Hygieneregeln in der Aula des Gymnasiums an der Koblenzer Straße in Garath zusammen. Die Grüne Liste führen die beiden bisherigen Fraktionssprecher Angela Hebeler (Platz 1, 68 Prozent Zustimmung) und Norbert Czerwinski (Platz 4, 90 Prozent) sowie der 20-jährige „Fridays for Future“-Aktivist Lukas Mielczarek (Platz 2, 80 Prozent) und Kultur-Expertin Clara Gerlach (Platz 3, 70 Prozent) an. Platz 5 belegt die Düsseldorfer Parteivorsitzende Paula Elsholz (69 Prozent).

Viele neue und junge Leute auf der Liste

Dass der Grünen-Fraktionschef Norbert Czerwinski „nur“ auf Platz 4 ist, mag für manche überraschend sein, war jedoch schon länger abzusehen. „Am Abend zur Europawahl war schon klar, dass Klima so ein Megathema ist und das verkörpert Lukas Mielczarek perfekt. Ich fand daher, dass es super wäre, wenn er vorne auf der Liste ist“, so Czerwinski. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fraktionschef nicht auf seinen Platz pocht. 2009 habe der damalige Fraktionschef Günther Karen-Jungen das auch getan. „Es ist gut, dass so viele neue und junge Leute nun bei uns auf der Liste sind“, so Czerwinski weiter.

Die weiteren Listenplätze: Lukas Kockmann (Platz 6, 54 Prozent), Sarah Löffler (Platz 7, 74 Prozent), Samy Charchira (Platz 8, 66 Prozent), Kira Heyden (Platz 9, 66 Prozent), Harald Schwenk (Platz 10, 52 Prozent).

Die Parteivorsitzenden Mirja Cordes und Paula Elsholz sind überzeugt: „Mit unserer Ratsliste machen wir den Düsseldorfern ein spannendes personelles Angebot. Wir freuen uns, dass die Bewerber die gesamte Breite der Partei abbilden. Wir konnten viele junge Kandidaten gewinnen und haben dennoch viel Erfahrung auf der Liste.“

Lukas Mielczarek: „Echten Klimaschutz gibt es nur mit uns“

Angela Hebeler betonte in ihrer Rede, dass sie Verantwortung übernehmen will, „für die jetzigen Generationen und für die zukünftigen“. Sie wolle dagegenhalten, wenn eine soziale Spaltung der Gesellschaft drohe und sie wolle „weiter streiten für ein besseres Leben für alle“.

Lukas Mielczarek konnte vor allem mit umweltpolitischen Themen punkten: „Klimaschutz und Radverkehr stehen jetzt in allen Wahlprogrammen, aber nur wir sind gewillt auch wirklich zu handeln. Echten Klimaschutz gib es nur mit uns.“

Der grüne Wahlkampf scheint ohnehin längst eröffnet: Oberbürgermeister-Kandidat Stefan Engstfeld wurde schon vorher bei Terminen nicht müde zu betonen, dass er OB Thomas Geisel für einen „Ankündigungs-OB“ hält. Gerade bei Radwegenetzen sei noch viel zu tun. Das Hauptmanko sei aber, dass wirklich immer viel angekündigt werde, aber nichts passiere.

So hatte OB Geisel im Rahmen der Tour de France angekündigt, 300 Kilometer Radwegenetz zu bauen. Fertig geworden sind in fünf Jahren lediglich 27.