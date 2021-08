Die Klimabewegung Fridays for Future (Bild: Klimastreik am 20. September 2019 in Düsseldorf) bietet eine Plattform für junge Menschen, die sich engagieren möchten. Die Evangelische Jugend Düsseldorf bietet jungen Menschen mit Interesse an Politik nun die Möglichkeit, die Düsseldorfer Bundestagskandidaten auszufragen.