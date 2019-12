Düsseldorfer Kaiserpfalz erhält eine neue Beleuchtung

Vor einem Jahr hat eine neue Beleuchtungsanlage an der Kaiserpfalz für viel Kritik gesorgt.

Bürger sprachen bei bisheriger Lichtanlage von „Monsterbeleuchtung“

Bürger beschwerten sich über die sieben großen Masten mit Scheinwerfern, welche die rheinseitige Fassade des Bauwerks anstrahlten. Sie beurteilten diese als eine Verschandelung des Denkmals, als ein Makel und bezeichneten die Strahler als eine völlig überdimensionierte Monsterbeleuchtung, eine Lichtverschmutzung. Die Verwaltung hat reagiert und in Abstimmung mit der Bezirksvertretung 5 und dem Förderverein Kaiserpfalz ein neues Beleuchtungskonzept mit Bodenstrahlern erarbeitet, das bis zum Sommer umgesetzt werden soll.

Neue Skulptur am Pfalzgelände

„Das Ergebnis ist sehr befriedigend. Dann herrscht dort abends eine tolle Aura, die dem historischen Ort würdig ist“, sagt der 2. Vorsitzende des Fördervereins Hagen Lippe-Weißenfeld. Aber auch der neue Zaun rund um das alte Gemäuer sorgt für Begeisterung. „Der ist ein richtiges Schmuckstück, für das wir viele Jahre gekämpft haben“, sagt der 1. Vorsitzende Jan Hinnerk Meyer. Der Förderverein Kaiserpfalz selbst sorgt dafür, dass Kaiserswerth bald wieder um eine Sehenswürdigkeit reicher wird. Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Vereins in diesem Jahr. Aus diesem Anlass stiftet der Verein, der bereits zu seinem 35-jährigen Bestehen die große Stahlskulptur „Im Kontext“ von Peter Schwickerath auf dem Pfalzgelände aufstellen ließ, erneut eine Skulptur.

Kooperation mit der Düsseldorfer Hochschule

Dabei handelt es sich diesmal um ein didaktisches Modell, welches die Kaiserpfalz im heutigen Zustand und wie die Anlage in ihrem größten Ausbauzustand ausgesehen hat, darstellt. Da Letzteres aber gar nicht bekannt ist, ist der Verein eine Kooperation mit dem Fachbereich Architektur der Hochschule Düsseldorf eingegangen. Studenten erarbeiten nun eine schlüssige Interpretation, wie die Kaiserpfalz ausgesehen haben könnte. Die Ergebnisse werden in das 40.000 Euro teure Modell einfließen, welches nächstes Jahr am Eingang zur Pfalz aufgestellt wird.

Das könnte der Auftakt zu weiteren Projekten und Ideen des Vereins sein. „Wir planen 2022 eine Ausstellung mit Skulpturen mit Werken aus Stahl von national und international bekannten Künstlern, welche eine Strahlkraft in die ganze Stadt haben soll“, sagt Meyer. Er würde sich wünschen, dass damit die Idee eines Skulpturenrundgangs um Kaiserswerth herum realistischer wird. „Da haben wir die Vision, dass entlang des alten Rheinarms alle 300 Meter ein Platz für eine Skulptur eingerichtet wird. Die Werke sollten möglichst alle paar Jahre ausgetauscht werden“, sagt Lippe-Weißenfeld.

Wetterunabhängiger Veranstaltungsort ist geplant

Aber auch mit einem anderen Projekt soll die Pfalz für die gesamte Stadt interessanter werden. Sie soll künftig zu einem verlässlichen, vom Wetter unabhängigen Veranstaltungsort werden. „Den die Stadt dann beispielsweise als repräsentativen Ort für öffentliche Anlässe nutzen kann. Das würde ein Qualitätssprung für den ganzen Ort bedeuten“, sagt Hagen Lippe-Weißenfeld.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird zur Zeit nach einer technischen Möglichkeit gesucht, wie das Areal mit einer Art Schirm überspannt werden kann, der bei schönem Wetter nicht zu sehen ist. Auch hier ist der Verein wieder eine Kooperation mit der Hochschule eingegangen. Deren Studenten haben inzwischen insgesamt 15 Arbeiten erstellt. „Dabei sind wunderbare Ideen entstanden, die nun in einer Arbeit zusammengefasst werden sollen“, sagt Meyer.