Düsseldorfer „Killerküken“ Lotta gewinnt bei Ninja Warrior

Düsseldorf. Doie 13-jährige Lotta Kokemohr aus Düsseldorf hat die zweite Staffel der RTL-Show gewonnen.

Lotta Kokemohr aus Düsseldorf hat es tatsächlich geschafft: Die 13-Jährige setzte sich in der zweiten Staffeln der RTL-Show „Ninja Warrior Germany Kids“ gegen alle Kontrahenten durch und holte sich den Sieg und dazu 5000 Euro Prämie. Dabei war die Konkurrenz für Lotta, die von den Moderatoren Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra nur das „Killerküken“ genannt wird, „bockstark“ – das ist eine neues Adjektiv bei RTL. Am Ende hatte sie gegen Ana und Marlon im Finale der letzten Drei die Nase knapp vorn. Auf die Frage, was für Lotta denn besonders schwer im Parcours gewesen sei, antwortete sie: „Ich hatte eigentlich mit keinem Hindernis Probleme.“ Und das sagte sie nicht etwa überheblich, sondern mit einer unschuldigen Selbstverständlichkeit, die eben nur Kindern zu eigen ist.

Und die Eltern verlieren nicht die Nerven

In der Tat hatte Lotta im Spring-, Kletter- und Schwing-Parcours keine Probleme, weder beim Plankengang noch beim Trommelwirbel oder Korken. Alle Hindernisse schaffte die gerade einmal 1,55 Meter große Schülerin schnell und konzentriert. Angenehm auch ihre Eltern Tobias und Indira, die sich während der ganzen Finalshow über sympathisch im Hintergrund hielten. Es gibt andere Eltern von Showkindern, die im Fernsehen vor lauter Daumendrücken, Anfeuern und Jubeln manchmal den Eindruck machen, als hätten sie den Verstand verloren.

Lotta hat indes das Ninja-Fieber gepackt. Mit den 5000 Euro Gewinn wird der Parcours im heimischen Garten weiter ausgebaut. Denn sie will auch weiter trainieren und bald bei den großen Ninjas auf RTL mitmachen. Das darf sie, sobald sie 16 ist.

