Die Freien Wähler in Düsseldorf – Ratsherr Torsten Lemmer, Kulturausschussmitglied Ana Trajanovska und NRW-Landesvorstand Hans-Joachim Grumbach – haben große Ziele bei der Bundestagswahl. Mit drei oder mehr Direktmandaten will die Partei den Einzug in den Bundestag schaffen.