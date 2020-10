Düsseldorfer Kultbäcker wird OB-Stellvertreter

Josef Hinkel in seiner Bäckerei

Josef Hinkel wurde von der Düsseldorfer CDU-Fraktion zum ehrenamtlichen Stellvertreter von Oberbürgermeister Stephan Keller gewählt.

Die CDU-Ratsfraktion hat am Montagabend ihre neue Führung gewählt. Vorsitzender bleibt mit einstimmigem Ergebnis Rolf Tups. Peter Blumenrath, Andreas Hartnigk und Angelika Penack-Bielor übernehmen als Dreigestirn die Stellvertretung. Weitere Angehörige des Fraktionsvorstands sind zudem Dirk Angerhausen, Dagmar von Dahlen, Alexander Fils, Pavle Madzirov, Aletta Mansheim, Giuseppe Saitta und Andreas-Paul Stieber.

Josef Hinkel wurde indes zum ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters gewählt und gehört damit auch dem Vorstand an. Fraktionschef Rolf Tups: „Unser Team von Josef Hinkel als neuer Bürgermeister bereichert“, sagte Fraktionschef Tups. „Mit ihm haben wir einen Sympathieträger, der bei den Menschen beliebt und bestens in der Stadtgesellschaft vernetzt ist. Er wird unseren OB in herausragender Weise vertreten und ein idealer Repräsentant für Düsseldorf und die CDU sein.“

Tups bedankte sich seinerseits für das Vertrauen, mahnte aber auch: „Wir haben herausfordernde Aufgaben vor uns. Zusammen mit unserem Oberbürgermeister Stephan Keller wollen wir gute CDU-Politik für Düsseldorf machen. Dafür brauchen wir eine erfolgreich arbeitende Fraktion. Gemeinschaftlich können wir auf einen Fraktionsvorstand bauen, der kompetenzstark besetzt ist.“