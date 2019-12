Düsseldorfer Laden für Lichttechnik schließt seine Türen

„Ich sitze hier in einem zu 99 Prozent ausgeräumten Laden, ein Regal ist noch da“, sagt Joachim Hahne am Telefon. In seine Stimme mischt sich Hall. „Meine letzten Arbeiten mache ich hier an einem Tapeziertisch.“

Joachim Hahne will sich nun mehr seiner Familie und seinem Privatleben widmen

Die Lichttechnik-Ausstattung in seinem seit 50 Jahren bestehenden Geschäft, die er nicht veräußern konnte, „habe ich vergeben und verschenkt“. „Ich widme mich nun der Familie und meinem Privatleben.“ Der 76-Jährige hat drei erwachsene Kinder und vier Enkel. „Es war ein hochachtungsvolles, interessantes Berufsleben“, sagt Hahne; es klingt bodenständig, erfahren.

Ausleuchtung von Film-Sets

Das stündliche Jonglieren mit einigen To do‘s war für Joachim Hahne in den vergangenen Monaten Routine. Sein typisches Tagwerk: Er sitzt in seinem vormittags geöffneten Laden in der Kirchfeldstraße häufig am Computer und am Telefon, manchmal in der Warteschleife. Er lauscht der Pausenmusik, wartet auf Rückrufe, beantwortet Mail-Anfragen. Disponiert, verschickt, räumt, rechnet. Und hat auch für Kunden immer ein offenes Ohr. Die Abwicklung seines Fachgeschäft-Inventars für Lichttechnik machte er auch per Online-Shop.

Hahnes Geschäft noch vor einigen Wochen: In den raumhohen, eisernen Schwerlastregalen liegen Spots, Stative, Scheinwerfer, Glühbirnen, allerlei Kabel. In einer Ladenecke stehen Stand-Scheinwerfer. Am Boden sind dickwandige Metallbehälter mit dem Aufdruck „Hahne“ zu sehen – für Beleuchtungsutensilien, die der Fachhändler vermietet. Und an einer Wand, in hunderten stabilen Röhren: Farbfilterfolien in einer reichhaltigen Auswahl.

Hahne rückte auch Düsseldorfer Modeschauen ins rechte Licht

Joachim Hahne stammt aus der Hafenstadt Kolberg im ehemaligen Pommern, der heutigen polnischen Stadt Kołobrzeg. Er studierte Kunst in Stockholm, spricht bis heute gut Schwedisch. Dann zog es ihn nach Düsseldorf, er machte eine Ausbildung zum Bauzeichner bei der LEG Düsseldorf. Mit Mitte 20 übernahm er dann 1968 die Vertretung für die Mole-Richardson Company, Zweigstelle Düsseldorf. Bis heute ist das US-amerikanische Unternehmen führend im Bereich Ausleuchtung von Film-Sets. Gegründet 1927, waren die Produkte der Firma leiser als die herkömmlichen Beleuchtungsgeräte – und wurden zum Kassenschlager, als der Farb- und Tonfilm laufen lernte. Dies führte schließlich zum Technicolor-Standard. Ein frühes Kino-Beispiel, das dieses Markenzeichen im Vor- oder Abspann um die Welt trug: Das Südstaaten-Epos „Vom Winde verweht“ von 1939, bis heute eins der kommerziell erfolgreichsten Werke der Filmgeschichte. Ende der 1970er Jahre verlor das Technicolor-Verfahren seine Bedeutung in der Film-Herstellung.

Hahne avancierte schnell zu einem der ersten Lichttechnik-Anbieter für Foto und Film in der Region. Seine Beleuchtungsausstattung war, vermietet, bei vielen Produktionen der 1970er Jahre dabei, wie zum Beispiel dem Essener „Tatort“ mit Hansjörg Felmy als Kommissar Heinz Haferkamp. Auch Düsseldorfer Modeschauen und Geschäfte rückte er ins rechte Licht. Zum Beispiel mit Scheinwerfern, vielfach auch mit hitzebeständigen Farbfilterfolien, dessen Verkauf seit Jahrzehnten eines seiner Spezialgebiete war.

Farbiges Lichtspiel am Fernsehturm

Wenn man sich mit Film, Fernsehen, überhaupt mit Licht-Stimmung beschäftige, „ist das immer mit Emotionen verbunden“. Warmes Licht, kühles Licht, bedrohlich wirkendes Licht – die Beleuchtung mischt sich immer in die Botschaft einer Szene. Er redet im gemessenen Rhythmus, ihm ist anzumerken, dass er zurückblickt.

Technisch betrachtet, können die Farbfolien Schatten reduzieren, auch die Farbtemperatur, gemessen in Kelvin, erhöhen oder senken. Das Licht erscheint dadurch kühler oder wärmer. Und natürlich können die Folien Licht in einer beliebigen Farbe strahlen lassen. Beispielsweise gibt es allein 34 Blau-Töne.

Auch einige Düsseldorfer Bühnen zeigten mithilfe von Hahnes Folien ein farbiges Geschehen, zum Beispiel das Schauspielhaus und das demnächst renoviert eröffnende Opernhaus. Und noch vor wenigen Wochen lieferte er seine Spezialutensilien für leuchtende Lichtspiele: der Rheinturm strahlte in Orange, das Lübecker Holstentor in Pink.