Düsseldorfer OB dankt den 3500 Helfern der Wahl

Düsseldorf. 176.807 Anträge auf Briefwahl wurden in Düsseldorf gestellt. im Briefwahlzentrum in einer Messehalle waren 1000 Personen im Einsatz.

Rund 3500 Wahlhelfende waren am Sonntag in Düsseldorf bei der Bundestagswahl in den Wahllokalen sowie bei der späteren Erfassung der Ergebnisse im Einsatz. Oberbürgermeister Stephan Keller und der für die Wahl zuständige Beigeordnete Christian Zaum haben die Briefwahlvorstände am Nachmittag im Briefwahlzentrum besucht und ihnen – stellvertretend für alle Wahlhelfenden – für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt.

„Grundlage der Demokratie“

Düsseldorfs OB Stephan Keller und Wahlleiter Christian Zaum im Briefwahlauszählzentrum in einer Düsseldorfer Messehalle. Foto: Ingo Lammert / Stadt

„Wahlen sind die absolute Grundlage unserer Demokratie, und deshalb ist die Organisation von Wahlen auch eine herausragend wichtige Aufgabe“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller. Und die könne die Stadtverwaltung nicht alleine stemmen, sondern sei darauf angewiesen, dass viele Düsseldorfer freiwillig und ehrenamtlich dabei unterstützen. „Ihnen allen gilt wirklich mein besonderer Dank für diesen großartigen Einsatz“, so Keller.

Im Briefwahlzentrum, erstmalig in der Halle 8B der Messe Düsseldorf eingerichtet, wurden ab 18 Uhr von rund 1000 Wahlhelfenden die Stimmen der Briefwahl ausgezählt – aus insgesamt 116 Briefwahlbezirken. 176.807 Anträge auf Briefwahl sind gestellt worden, das sind rund 66.000 Anträge mehr im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Bis Samstag waren 166.662 Rückläufe im Amt für Statistik und Wahlen angekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf