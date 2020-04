Thomas Geisel (SPD), Oberbürgermeister von Düsseldorf, sorgt sich um die Wirtschaft in seiner Stadt. Deswegen hat er jetzt an den Ministerpräsidenten geschrieben.

Corona-Krise Düsseldorfer OB Geisel schreibt Brief an Armin Laschet

Düsseldorf. Sorge um Wirtschaft: Thomas Geisel und Verbände sorgen sich um die Wirtschaft und machen Vorschläge zur Lockerung der Corona-Schutzverordnung.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat sich am Donnerstag mit einem Brief an Armin Laschet, den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, gewandt. Der Oberbürgermeister übermittelt in dem Brief die Überlegungen der Stadt, der Düsseldorfer Wirtschaftsverbände, des DGB und der Arbeitsagentur, die in zwei Telefonkonferenzen in einem gemeinsamen Gespräch zum Thema möglicher Lockerungen der Corona-Schutzverordnung entwickelt wurden.

Viele Düsseldorfer Firmen stehen vor der Insolvenz

„Deutlich wurde in dieser Runde, dass die Belastungen für die örtliche Wirtschaft und die Beschäftigten schon jetzt erheblich sind und bei einer unveränderten Weitergeltung der Verordnung über den 19. April hinaus viele Unternehmen, zum Beispiel in der Gastronomie, sehr bald vor der Insolvenz stünden“, sagt OB Geisel.

Über Lockerungen nachdenken

Die Stadt und die Verbände fordern Laschet auf, in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens über Lockerungen nachzudenken. „Um es klar auszudrücken: Es geht immer nur um Lockerungen, die unter Beachtung des Abstandsgebots und der Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können“, betont Geisel. „Es geht nicht darum, die strengen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in den genannten Bereichen in Gänze aufzugeben. Ziel muss es bleiben, die Ausbreitung der Corona-Epidemie einzudämmen.“

Unterdessen hat der Ministerpräsident für Sonntag eine Ansprache angekündigt über mögliche Perspektiven für die kommenden Wochen.