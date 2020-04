Düsseldorfer OB-Kandidat Engstfeld fordert Maskenpflicht

Mund-Nase-Schutzmasken gibt gerade in Düsseldorf in vielen Designs. Sie sollten auch getragen werden, sagt der Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld.

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf soll per Verfügung auch in Düsseldorf eine Maskenpflicht einführen, fordert der Grünen-Politiker.

Stefan Engstfeld, Landtagsabgeordneter und Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen in Düsseldorf, fordert für die Landeshauptstadt eine Maskenpflicht. „Ich bin dafür, dass auch in Düsseldorf per kommunaler Verfügung eine Maskenpflicht eingeführt wird, so wie es bereits Städte wie Münster und Jena ausgesprochen haben“, so Engstfeld. Die Maskenpflicht sollte im öffentlichen Personennahverkehr, in Geschäften und in städtischen Dienstgebäuden mit Publikumsverkehr gelten. Also überall dort, wo es ungewollt enger werden kann.

Risiko einer Virus-Übertragung kann so verhindert werden

Stefan Engstfeld, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Düsseldorf, geht mti seiner Fortuna-Schutzmaske vorbildlich voran. Foto: Engstfeld

Denn, so Engstfeld: „Ein Mund-Nasenschutz kann das Risiko einer Übertragung von Corona-Viren auf andere mindern. Mit der Maskenpflicht schützen wir also andere und werden so auch selbst geschützt.“ Neben den gekauften Masken sollten auch selbstgenähte Mund-Nase-(Behelfs-) Masken, aber auch Schals oder Tücher verwendet werden können.

„Professionelle Atemschutzmasken sollten hingegen dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben, da diese in engem Kontakt mit Infizierten arbeiten“, so Engstfeld. Er verweist darauf, dass Deutschland trotz der deutlichen Lockerung der Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Pandemie „nicht über dem Berg ist“. .

Auch Andreas Rimkus ist für eine Maskenpflicht

Bereits am Sonntag hatte der Düsseldorfer SPD-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus gesagt, dass er eine Maskenpflicht für sinnvoll hält.

Fraktionsforderung schon seit 31. März

Und auch die Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler forderte bereits am 31. März, dass das „Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Düsseldorfer Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend werden soll“. (gömi)