Düsseldorfer Olympioniken im Rathaus empfangen

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele von Oberbürgermeister Stephan Keller eingeladen.

Oberbürgermeister Stephan Keller hat am gestrigen Freitag die Düsseldorfer Teilnehmer an den Olympischen und Paralympischen Spielen im Rathaus empfangen. „Die Düsseldorfer Bilanz ist mit fünf Medaillen glänzend. Alle Teilnehmer haben Düsseldorf als Botschafter unserer Sportstadt würdig vertreten“, erklärte der OB. „Jede gute Platzierung und jede Medaille verleiht ihren Sportarten einen zusätzlichen Schub. Jedes in Tokio errungene Edelmetall strahlt somit funkelnd zurück auf die Sportstadt Düsseldorf und ist zugleich Motivation für neue Herausforderungen – auch mit Blick auf die Sommerspiele 2024 in Paris“, so Keller.

Fünf Medaillen für Düsseldorf

Ein mal Gold, drei mal Silber und ein mal Bronze – mit Medaillen in allen Farben kehrten die Düsseldorfer Teilnehmer von den Olympischen und Paralympischen Spielen zurück. Allen voran die Tischtennisspieler von Borussia Düsseldorf: Valentin Baus holte Gold im Einzel, Thomas Schmidberger Silber im Einzel und im Doppel; und Timo Boll gewann Silber mit der deutschen Mannschaft. Eine Bronze-Medaille im Mixed-Team-Wettbewerb brachte Judoka Johannes Frey vom JC 71 Düsseldorf mit. Die Medaillengewinner durften sich beim Rathaus-Empfang in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eintragen.

So viele Düsseldorfer Athleten wie nie zuvor

Insgesamt wurden vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) offiziell elf Mitglieder des „Team 2021 Düsseldorf“ aus sieben Sportarten für die Olympischen und Paralympischen Spiele nominiert und durften somit die Reise nach Tokio antreten. Das waren so viele Aktive aus Düsseldorfer Vereinen und so viele Sportarten wie noch nie zuvor. Neben den stolzen Medaillen-Gewinnern waren für das Team Leonie Menzel (Ruderclub Germania Düsseldorf), Benjamin Kleibrink (Deutscher Fecht-Club Düsseldorf), Sandra Mikolaschek (Borussia Düsseldorf), das Beachvolleyball-Duo Karla Borger/Julia Sude (beide DJK TUSA 06 Düsseldorf) und Selin Oruz und Nathalie Kubalski (beide Düsseldorfer Hockey-Club) in Tokio am Start. Zusätzlich zu den elf Mitgliedern des „Team 2021 Düsseldorf“ hatten sich noch die beiden Golf- Profis Caroline Masson und Maximilian Kieffer, die beim Golf Club Hubbelrath gemeldet sind, für Olympia qualifiziert.

Stadt will Sportler weiter fördern

Damit die erfolgreiche Medaillen-Bilanz weiterhin nachhaltig gestärkt wird, werde die Sportstadt Düsseldorf auch auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris Top-Athleten aus Düsseldorfer Vereinen fördern, kündigte die Stadt an. Im „Team 2021 Düsseldorf“ unterstützte man bereit gemeinsam mit einem wachsenden Partner-Netzwerk Spitzensportler aus Düsseldorfer Vereinen auf dem Weg zu den Spielen. Die Teammitglieder werden kontinuierlich finanziell gefördert und auch bei Themen wie Mobilität, Fitness oder duale Karriere auf ihrem Weg begleitet.

Bei den vergangenen drei Olympischen und Paralympischen Sommerspielen konnten Athleten des Förderprogramms 13 Olympische und Paralympische Medaillen nach Düsseldorf holen, in Tokio kamen jetzt fünf weitere hinzu. Insgesamt werden über 50 Aktive verschiedener Altersklassen unterstützt.

