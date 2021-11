Das Düsseldorfer Ordnungsamt stieß bei einer Kontrolle in eine Bäckerei auf Cannabis, das der Bäcker gerade auf seiner Arbeitsfläche mit Mehl und Hefe ausgebreitet hatte.

Drogenfund Düsseldorfer Ordnungsamt findet Marihuana in Bäckerei

Düsseldorf. Der 39-jährige Bäcker aus Düsseldorf versuchte mit Drogen zu fliehen. Die Kontrolle des OSD erfolgt aufgrund unerlaubter Handwerksausübung.

In einer Bäckerei im Düsseldorfer Süden haben Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am vergangenen Mittwoch Marihuana in der Backstube sichergestellt. Darüber hinaus konnte ein Verstoß gegen die Handwerksordnung (HWO) wegen unerlaubter Handwerksausübung festgestellt werden.

Cannabis auf Arbeitsfläche vorbereitet

Die OSD-Mitarbeiter kontrollierten den Betrieb aufgrund eines Verdachtes der unerlaubten Ausübung des Bäckerhandwerks. Im Hinterraums stießen sie auf den Bäcker, der Marihuana, Mehl und Hefe auf der Arbeitsfläche ausgebreitet hatte. Der 39-Jährige versuchte daraufhin mit dem Betäubungsmittel zu fliehen, konnte aber aufgehalten und erfolgreich an die Polizei übergeben werden.

Mangelhafte Hygiene

Bereits im Juli 2021 wurde dort ein Verstoß gegen die HWO festgestellt und ein Verfahren durch die Handwerkskammer eingeleitet. In der Bäckerei wurden zudem auch mangelhafte Hygienezustände festgestellt. Die Lebensmittelüberwachung wurde informiert, der weitere Verkauf von Lebensmitteln wurde der Inhaberin bis zur Beseitigung der Mängel und Durchführung einer Nachkontrolle untersagt. Darüber hinaus waren die Produktpreise nur spärlich ausgezeichnet, angebotene Getränkedosen verfügten über kein Pfandsiegel. Die Dosen wurden sichergestellt.

