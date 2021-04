Düsseldorfer Parteien fordern effizienten Lockdown

Einkaufen mit negativem Coronatest – das soll in Düsseldorf weiter möglich sein. Nicht allen gefällt das.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Linke und die Partei-Klima-Fraktion können die ausgebliebene Notbremse nicht verstehen. Sie wollen ein anderes Durchgreifen.

Seit Tagen ist in Düsseldorf die Inzidenz über dem kritischen Grenzwert von 100. Doch der Krisenstab der Stadt hatte am Montag entschieden, statt der Notbremse wie viele andere Kommunen die Testoption zu ziehen (NRZ berichtete). Das gefällt jedoch nicht allen in Düsseldorf.

So stößt diese Entscheidung von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) etwa bei der Linken Ratsfraktion auf wenig Verständnis. „Der Oberbürgermeister setzt auf das Prinzip Hoffnung, da seine Strategie gegen Corona gescheitert ist. Und nun wird nicht einmal die Notbremse richtig angezogen“, so die Düsseldorfer Linken-Chefin Julia Marmulla. Man fahre nun sehenden Auges gegen die Wand, befürchtet sie. Den Unternehmen würden alle Freiheiten gelassen. „Dafür steht die CDU im Bund, Land und auch in Düsseldorf“, so Marmulla weiter.

Ausgangssperre nicht sinnvoll

Auch die viel diskutierte Ausgangssperre sei nicht sinnvoll, meint die Linke. „Ausgangssperren treffen vor allem Wohnungslose und Menschen mit sehr kleinen Wohnungen.“ Experten sagten klar, dass in geschlossenen Räumen, ob in Büros, Betrieben, Logistikzentren oder Wohnungen die Ansteckungsgefahr am größten ist. „Die Büros und Fabriken, die keinen Beitrag zum täglichen Bedarf leisten, gehören endlich bei vollem Lohnausgleich für einige Zeit geschlossen.“

Von ihrem Parteikollegen, dem gesundheitspolitischen Sprecher der Düsseldorfer Linken, Helmut Born, gibt es Unterstützung. Er fordert, dass OB Keller „jetzt nicht Zeit schinden“, sondern „intensiv auf die Düsseldorfer Unternehmen einwirken“ solle.

Dort, wo trotz Corona-Pandemie gearbeitet werden muss, müssen Beschäftigten mit Schnelltests, Homeoffice und Luftfiltern geschützt werden, so Born. Bei mehreren Infektionen in einem Betrieb müsse dieser vorübergehend, bei Lohnfortzahlung für die Beschäftigten, geschlossen werden. „Die Stadtverwaltung als Arbeitgeber muss mit gutem Beispiel vorangehen“, fordert der Sprecher weiter. Gleichzeitig sollen kostenlose Selbsttests von der Stadt an die Bürger ausgegeben werden. „Drei Schnelltests pro Woche müssen drin sein.“

Auch die Partei-Klima-Fraktion wirft der Stadt mit dem Umgehen der Notbremse vor, „ die unzähligen Warnungen von Medizinern und Wissenschaftlern“ zu ignorieren. Auf den Intensivstationen verschärfe sich die Lage, heißt es dazu in einer Mitteilung der Partei-Klima-Fraktion.

Für mehr Homeoffice

Die Partei-Klima-Fraktion appelliert daher an alle politischen Entscheidungsträger, jetzt einen effizienten, flächendeckenden Lockdown mit zu tragen. „Wir stehen hinter den Maßnahmen der NoCovid-Strategie“, sagt Lukas Fix, Vorsitzender der Partei-Klima-Fraktion. „Wir lehnen es strikt ab, dass durch das unverantwortliche Handeln der Regierung noch weitere Menschen zu Schaden kommen.“

Mit einem effizienten Lockdown könnte man die Fallzahlen schnellstmöglich runterbringen, um die Intensivstationen zu entlasten. Gleichzeitig gelte: „Je schneller die Fallzahlen sinken und unten bleiben umso eher können wir wieder öffnen und das soziale Leben so wie die Wirtschaft können sich erholen.“

Gleichzeitig kritisiert die Fraktion, dass Homeoffice und Maskenpflicht für große Arbeitgeber immer noch nicht verpflichtend seien. Auf der anderen Seite steckten die Menschen im Privaten und einzelne Berufe über Monate hinweg zurück, ohne dass die Fallzahlen sinken.