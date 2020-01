Düsseldorf. Große Gewinne gibt es in der Landeshauptstadt bei den Grünen. CDU, FDP und Linke legen leicht zu, die SPD kämpft in Düsseldorf mit Verlusten.

Düsseldorfer Parteien legen bei den Mitgliederzahlen zu

Die Mitgliederzahlen der Parteien in Düsseldorf spiegeln grob den Trend auf Bundesebene wider. Dort verloren SPD und CDU, während die Grünen stark zulegten. Die FDP verzeichnete im Bund einen leichten Zuwachs, wären die Linken leichte Verluste einfuhren. In Düsseldorf zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, wobei sich insgesamt ein Aufwärtstrend in der Stadtpolitik zeigt.

„Unsere Mitgliederzahlen sind recht stabil“, erklärt CDU-Kreisgeschäftsführer Bernhard Herzog. „Wir liegen aktuell bei 2912 Mitgliedern, im vergangenen Jahr waren es noch etwas mehr als 2800.“ Damit widersetzt sich die Düsseldorfer CDU dem Verlust der Bundespartei. Das liege auch daran, so Herzog, dass die bekannteren Kommunalpolitiker aktiv bei der Anwerbung neuer Mitglieder helfen. „Insgesamt pendeln die Zahlen bei uns seit einigen Jahren um die 3000. Das könnte zwar noch etwas mehr sein, aber wir sind recht zufrieden.“

Die SPD verlor zwar im Bund stark, unterlag in Düsseldorf jedoch keinen großen Verlusten. Zwar sank die Mitgliederzahl im Laufe des vergangenen Jahres von 2840 auf aktuell 2800, steht damit aber in keinem Verhältnis zur Bundes-SPD. „Seit das neue Spitzenduo mit Esken und Walter-Borjans Anfang Dezember gewählt wurde, sind 26 Neumitglieder dazugekommen. Das war eine kleine Eintrittswelle“, sagt Kreisgeschäftsführer Günter Freitag.

Grüne in Düsseldorf mit knapp 900 Mitgliedern

Der große Aufwärtstrend, den die Grünen derzeit im Bund erleben, wo sie seit 2018, als Annalena Baerbock und Robert Habeck den Parteivorsitz übernahmen, rund 20.000 Mitglieder hinzugewannen und nun bei etwa 95.000 stehen, zeigt sich auch in Düsseldorf: „Wir stehen jetzt bei knapp 900 Mitgliedern,“ sagt die Düsseldorfer Grünen-Chefin Mirja Cordes. Ende 2018 seien es noch 640 gewesen. „Mitte 2019 haben wir noch ein Foto gemacht, als wir die 800 erreicht haben. Ich bin doch recht überrascht, dass das so schnell gegangen ist,“ so Cordes weiter.

Positiver Trend auch bei der FDP

Auch bei der FDP zeichnet sich ein positiver Trend ab wie auf Bundesebene. „Als ich den Vorsitz im Kreisverband 2014 übernommen habe, waren es noch rund 600 Mitglieder“, berichtet OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Jetzt stehen wir bei 989 und gehen auf die 1000 zu. Es läuft also in die richtige Richtung.“

Die Düsseldorfer Linke derweil trotzt dem leichten Negativtrend der Bundespartei. „Wir legen weiter zu“, sagt Linken-Chef Udo Bonn. „Nach neuesten Zahlen haben wir rund 350 Mitglieder, Tendenz steigend.“