Düsseldorf. Ratssitzung am Donnerstag in Düsseldorf zum Haushalt: CDU, FDP und Grüne greifen OB scharf an. SPD verteidigt Geisel.

Düsseldorfer Politstreit: „Geisel spaltet Stadtgesellschaft“

In der Ratssitzung, in der am Donnerstag der Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet wurde, lieferten sich die Vertreter der Parteien im Stadtrat eine hitzige Debatte. Die SPD verteidigte Oberbürgermeister Thomas Geisel und wies auf seine Erfolge in der laufenden Amtszeit hin. CDU, FDP und Grüne hatten viel kritische Bemerkungen für Geisel übrig.

SPD-Fraktionschef Markus Raub warf CDU und FDP indes Inhaltslosigkeit vor. „Wenn inhaltlich und fachlich nichts kritisiert werden kann, wird die Stadt schlecht geredet, Angst geschürt gegen die vor uns liegenden Veränderungen“, kritisierte Raub. „Es wird ein Sündenbock geschaffen, um daraus Kapital zu schlagen.“ Dabei stehe die Stadt wirtschaftlich so gut da, wie noch nie. „Zum dritten Mal in Folge wird ein strukturell ausgeglichener Haushalt beschlossen, ohne einen Cent aus der Ausgleichsrücklage nehmen zu müssen“, betonte er. Die Umweltspur verteidigte Raub erneut gegen die Kritik von Union und FDP. Diese diene vor allem dazu, das Klima und die Gesundheit der Bürger zu schützen. Außerdem gebe es schlicht keinen Platz für die vielen Autos. „Der Autoverkehr ist eine der Hauptursachen für Verspätungen und Ausfälle bei Bus und Bahn. Das Ziel ist es, den Autoverkehr innerstädtisch signifikant zu verringern und möglichst überflüssig zu machen.“ Abschließend lobte er in versöhnlichem Ton die Arbeit der Ampel. Die vergangenen fünf Jahre seien gut Jahre für die Stadt gewesen. Jetzt dürfe man aber nicht stehenbleiben, sondern müsse den Weg weitergehen.

Stürmische Alleingänge und Sonntagsreden

Rüdiger Gutt, CDU-Fraktionschef, kritisierte Geisels Arbeitsweise. „Mal hat er stürmisch Alleingänge gestartet, mal hat er es bei schönen Sonntagsreden belassen.“ Die Reihe der vollmundigen Versprechungen und verpassten Chancen des OB sei lang. „Die Umweltspuren sind ein Paradebeispiel für diesen Politikstil ohne abwägende Vernunft und realistische Schrittfolge“, wetterte er. „Der OB habe die Stadt tief gespalten und schade der Wirtschaft und den Arbeitnehmern.“Die FDP, als „geistige Mutter der Umweltspur“ wolle nun nichts mehr davon wissen, so Gutt weiter. „Auch wenn Sie hier ein bisschen Opposition spielen, täuschen Sie niemanden darüber hinweg, dass Sie seit über fünf Jahren mitregieren und für das Chaos auf unseren Straßen mitverantwortlich sind“, warf er den Liberalen vor. In Richtung der Grünen äußerte er, das einzig nachhaltige an ihrer Politik sei der Dauerstau, den sie Düsseldorf seit Wochen zumuteten. Nach mehr als fünf Jahren mit Rot-Grün-Gelb brauche die Stadt nun einen Neustart in die Zukunft. „Im Wahlkampf wollen wir deutlich machen, dass wir den Zukunftsstau beenden wollen“, betonte der Unionspolitiker.

Die grüne Fraktionschefin Angela Hebeler betonte beim Thema Klimaschutz: „wir müssen mehr wagen, um nicht alles zu riskieren.“ Die Arbeit der Ampel lobte sie und wies auf das neue Konzept der Clara-Schumann-Musikschule die Wichtigkeit der Verkehrswende hin. „Die Emissionen von Autos gefährden die Gesundheit der Bevölkerung“, sagte sie. „Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer brauchen sichere Wege und zuverlässige Angebote.“ Zu CDU-Fraktionschef Gutt sagte sie, es sei erschütternd, wie er es schaffe, eine Stunde lang zu reden und dabei inhaltlich nichts zu sagen. Aber auch den OB kritisierte sie wie auch Gutt für seine diversen Alleingänge und die mangelnde Kommunikation. Er habe seine Mitarbeiter in der Verwaltung öffentlich kritisiert, statt sich schützend vor sie zu stellen.

FDP will konsequenten ÖPNV-Ausbau

MarieAgnes Strack-Zimmermann, OB-Kandidatin der FDP, warb für das Klimaschutzkonzept ihrer Partei. Man setze besonders auf einen konsequenten Aufbau des ÖPNV. Thomas Geisel dagegen habe einen moralischen Erziehungsauftrag für sich entdeckt. „ Er will das Autofahren so teuer machen, dass Menschen auf das Auto verzichten müssten, ohne dass es bezahlbare Alternativen gebe“, warf sie dem OB vor. „So spaltet er die Stadtgesellschaft.“ Geisel ersetze Taten mit einer Flut von Plänen und Ankündigungen, fuhr Strack-Zimmermann fort. So habe er 2014 den Bahnhofsvorplatz zur Chefsache erklärt. „Und dann schauen Sie sich heute mal den unverändert hässlichen Platz an. So ist das, wenn bei Thomas Geisel etwas zur Chefsache wird.“

Übrigens: 140 Anträge wurden bei der gestrigen Ratssitzung gestellt, so viele wie nie zuvor. Erheblichen Anteil an der Vorschlagsflut hatte die Fraktion Tierschutz/Freie Wähler, die allein 67 Anträge stellte und sich dafür auch selbst lobte. „Ich bin sehr zufrieden, dass unsere Fraktion so intensiv gearbeitet hat“, so Fraktionsvorsitzende Claudia Krüger.

Folglich kam es zur Marathonsitzung, nach der der Haushalt um punkt 20.18 Uhr mit einem Gesamtvolumen von 3,1 Milliarden Euro mit den Stimmen des Ampelbündnisses (SPD, FDP, Grüne) sowie des Ratspiraten und des OB verabschiedet wurde. Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen. Der geplante Überschuss von 7 Millionen Euro soll in die Ausgleichsrücklage fließen. Für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt die Stadt ein Investitionsvolumen von insgesamt 550,8 Millionen Euro.