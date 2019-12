Düsseldorf. Mit Schusswaffe hat ein Mann in Düsseldorf die Angestellte einer Tankstelle bedroht. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Tankstellen-Räuber.

Polizei in Düsseldorf fahndet nach Tankstellen-Räuber

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Räuber. Der Mann hatte am späten Freitagabend, 21.07 Uhr, den Angestellten (29) einer Tankstelle in Hassels mit einer Schusswaffe bedroht und war dann mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß geflüchtet. Die Tankstelle befindet sich an der Straße Am Schönenkamp.

Täter hatte Geld auf Englisch gefordert

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter: der Räuber ist circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine normale Statur. Nach Angaben des Geschädigten soll er eine dunkle Hautfarbe haben. Die Forderung nach Geld habe er in englischer Sprache formuliert. Er war mit einer dunklen Wintermütze und einem blauweißen Jogginganzug bekleidet. Er trug schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Sonnenbrille. Hinweise nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter 0211-8700 entgegen.