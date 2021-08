Kriminalität Düsseldorfer Polizei spürt Drogendealer in Wohnung auf

Düsseldorf. 22-Jähriger Düsseldorfer nutzte Wohnung einer Verwandten als Drogenumschlagplatz. Er steht jetzt vor dem Haftrichter.

Wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln wird jetzt ein 22-Jähriger Deutscher dem Haftrichter vorgeführt. Er war am Dienstagnachmittag in der Wohnung einer Angehörigen in Garath aufgespürt worden, die er offensichtlich als Dealerwohnung nutzte. Die Beamten stellten vor Ort Drogen und umfangreiches Beweismaterial wie Dealgeld oder Waagen sicher.

Spur durch starken Haschgeruch

Auf die Spur des Mannes waren die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Süd gekommen, als sie am Dienstagnachmittag auf deutlichen Haschgeruch vom Balkon einer Wohnung an der Carl-Severing-Straße hingewiesen wurden. Die Beamten suchten die betreffende Wohnung auf und wurden von der Mieterin empfangen. Sie trafen mehrere junge Männer auf dem Balkon beim Kiffen an. Eine entsprechende Dose mit „Stoff“ stand auf dem Tisch. „Alles für den Eigenbedarf“, meinte der junge Verwandte der Mieterin.

Die Beamten besorgten sich daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss und kamen mit einem Rauschgiftspürhund zurück. Das brachte Erfolg: In der Wohnung wurden insgesamt drei Kilogramm Drogen und Dealgeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt.

Der Tatverdächtige steht bereits vor dem Haftrichter, nebenbei wurden Ermittlungsverfahren gegen die weiteren Beschuldigten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf