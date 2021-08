Düsseldorfer Polizei stoppt Kö-Halskettenräuber

Düsseldorf. Er riss älteren Frauen die Halsketten vom Hals – nun wurde er gefasst. Die Polizei nahm einen 36-Jährigen Räuber auf der Königsallee fest.

Spektakulärer Ermittlungserfolg für die Düsseldorfer Polizei: Im Zusammenhang mit einer brutalen Halskettenraubserie hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 36-Jährige soll seinen meist betagten weiblichen Opfern im Alter von 72 bis 92 Jahren den Schmuck teilweise so heftig vom Hals gerissen haben, dass bei ihnen Würgemale entstanden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Tatverdächtige sei nach einem schnellen Fahndungserfolg auf der Luxuseinkaufsmeile Königsallee festgenommen worden.

Entscheidender Hinweis durch Goldhändler

Der Mann soll seit dem 11. August mindestens fünf Raubstraftaten in teuren Einkaufsgegenden begangen haben. Nach entscheidenden Hinweisen von einem An- und Verkaufshandel für Gold sei er identifiziert worden. Noch bevor ein Haftbefehl vorlag, tauchte der Beschuldigte demnach wieder auf der Bildfläche auf und wurde festgenommen. Er befindet sich seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf