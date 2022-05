Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen: Seniorin stirbt an Unfall

Düsseldorfer Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Unfalls, bei dem eine Seniorin an ihren Verletzungen verstarb.

Düsseldorf. Eine Seniorin ist aus ungeklärter Ursache vergangenen Donnerstag gestürzt und an den Verletzungen verstorben.

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfallgeschehens in Derendorf von vergangenen Donnerstag, 12. Mai. Eine Fußgängerin war gegen 17.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben.

Bisheriger Ermittlungsstand

Nach derzeitigem Stand fuhr ein Mann (38) mit seinem Pkw aus einer Tiefgarage an der Glockenstraße, als er beim Abbiegen nach links plötzlich eine Frau bemerkte. Er bremste ab, dennoch stürzte die Seniorin zu Boden. Die 78-Jährige schien zunächst unverletzt und kam in ein Krankenhaus. Dort erlag sie am vergangenen Samstag ihren Verletzungen.

Die Polizei erhielt erst nach dem Tod der Frau Kenntnis über den Sachverhalt und sucht nach möglichen Zeugen eines Verkehrsunfalls, um den Hergang aufzuklären.

Hinweise ans Verkehrskommissariat 1 unter 0211-8700.

