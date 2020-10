Neues Düsseldorfer Projekt gegen Einsamkeit gestartet

Viele Menschen erleben im Laufe ihres Lebens Einsamkeit. Für viele ist es eine kurze Phase, andere schaffen es nicht wieder zurück in die Gesellschaft – ein Problem, das besonders bei Senioren häufiger auftritt. Das Düsseldorfer Projekt „Gemeinsam“ will der Vereinsamung entgegentreten und Betroffenen helfen, soziale Kontakte zu finden. Es ist dabei auf Stadtbezirk 6 begrenzt und soll vorerst drei Jahre laufen. Finanziert wird es unter anderem durch die Beisheim Stiftung. Im ersten Jahr sollen bis zu 25 Ehrenamtliche gefunden werden, die ebenso viele Betroffene betreuen.

Zurück in die Gesellschaft

„Wenn ich an Häusern vorbei gehe, weiß ich, dass hinter manchen Fenstern Einsamkeit herrscht“, sagt Bruder Peter Amendt, Leiter der Düsseldorfer Geschäftsstelle des Vereins „Vision Teilen“, der das Projekt initiiert hat. „Für manche ist die Wohnung ein Gefängnis, weil sie nicht hinaus können.“ Es brauche Unterstützung, damit auch jene hinter den Fenstern in die Gesellschaft zurückfinden, so Amendt weiter.

Ehrenamtler aus dem gleichen Viertel

„Einsamkeit ist schwer zu messen. Die Menschen ziehen sich zurück oder können durch äußere Einflüsse nicht mehr am Leben teilnehmen“, berichtet Sozialarbeiterin Marieke Schmale, Leiterin der Initiative „Hallo Nachbar“ (ebenfalls von „Vision Teilen“), welche sich in ganz Düsseldorf gegen Vereinsamung engagiert. „Wir wollen soziale Kontakte auf verschiedenen Wegen wiederherstellen. Auch Kontakte in der Nachbarschaft“, so Schmale. „Das Ziel ist, die Menschen mit Ehrenamtlern aus dem gleichen Viertel zusammenzubringen.“

Die Ansprechpartner Sozialarbeiterin Jessica Ohly koordiniert das Projekt „Gemeinsam“ und ist montags bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr erreichbar unter 0211/95 09 410 oder per Mail: gemeinsam@hallonachbar.org. Bei ihr können sich sowohl Menschen, die Hilfe benötigen, als auch am Ehrenamt Interessierte melden. Wer außerhalb von Bezirk 6 lebt und Unterstützung braucht oder sich engagieren will, kann sich an Sozialarbeiterin Marieke Schmale von der Initiative „Hallo Nachbar“ wenden unter: 0211/ 15 30 60 oder 0151/41 25 39 57 sowie per Mail an: hallo-nachbar@vision-teilen.org.

Dafür habe man bereits mit Ärzten und Kioskbesitzern im Viertel gesprochen und Menschen vor Supermärkten angesprochen, berichtet Schmale. Zudem entstehe der Kontakt zu Betroffenen oft über die Seniorenhilfe oder das Zentrum Plus.“ Auch Hilfe im Umgang mit digitalen Medien soll es geben. „Wer fit ist im Umgang mit Medien, der ist weniger abgehängt“, erklärt Schmale weiter. „Das ermöglicht den Kontakt zu Angehörigen in der Ferne.“

Viele Bezieher von Grundsicherung im Alter

Die Sozialarbeiterin und examinierte Krankenpflegerin Jessica Ohly koordiniert das Projekt: „Jede Hilfs- und Kontaktanfrage wird individuell bearbeitet“, verspricht sie. Auch solle jeder, der am Ehrenamt interessiert ist, langfristig begleitet und geschult werden. Den Fokus auf Bezirk sechs begründet Marieke Schmale mit Statistik: „In Rath beziehen viele Menschen Grundsicherung im Alter“, sagt sie. Auch sei der Anteil der alleinstehenden Senioren höher als beim Bundesdurchschnitt.

Das Projekt wird auch von der Initiative „Herzensgespräche“ unterstützt, die telefonische Kontakte für Menschen sucht, die jemanden zum Reden brauchen. „Das Thema Einsamkeit wird immer wichtiger“, betont Leiter Dagobert Hellebrandt. Die Initiative wurde 2016 ins Leben gerufen und zählt rund 300 Teilnehmer.

Seniorenrat unterstützt Projekt

Politische Unterstützung verspricht Hartmut Mühlen vom Seniorenrat und kündigt an, man wolle eine eigene Hotline für einsame und ältere Menschen einrichten. Es sei jedoch auch wichtig, Ehrenamtler zu finden, die Betroffene auch zu Hause besuchen, fügt Seniorenratsvorsitzende Ulrike Schneider hinzu. Und auch Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke (SPD) begrüßt das Projekt und lobt: „Düsseldorf hat ein großes Potenzial an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.“