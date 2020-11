Pizza-Taxi? Nudeln und Pasta sind auf Dauer langweilig. Gastronomisch bietet der Teil-Lockdown in Düsseldorf ungeahnte Freuden für Kunden, die nicht auf Fastfood stehen. Wer jetzt während der Schließung nicht ausgehen kann, kann auf zahlreiche Außerhaus-Dienste Düsseldorfer Restaurants zugreifen. Und die können sich sehen lassen. Die Angebots-Palette ist breit. Wichtig: Die gastronomischen Betriebe haben häufig den ganzen Tag geöffnet für ihren Außer-Haus-Verkauf an Abholer, für den reinen Lieferdienst gelten aber andere Zeiten.

„Unsere Kunden nehmen das Angebot sehr gut an“, freut sich Bastian Minx, Chef von „Herr Knillmann“ in Gerresheim. Entweder die bestellte Speisen werden im Restaurant abgeholt oder die Kunden lassen sie sich kostenfrei liefern. Man habe gut zu tun, nur wenige Mitarbeiter des großen Teams seien in Kurzarbeit.

Hier eine Auswahl von Düsseldorfer Restaurants, die derzeit liefern:

Akro: Der Oberkasseler Kult-Grieche hat für seinen Lieferdienst eine Auswahl seiner Gerichte aus dem Imbiss Akro und dem dazugehörigen Restaurant Polis auf der Karte. Eine Schafskäse-Mousse (4 Euro) zählt etwa dazu, mehrere Salat wie Bauernsalat oder Bohnensalat (die meisten zwischen 3 und 4 Euro), eine Gyros Pita (5 Euro) oder Oktopus vom Grill (12 Euro). Geliefert wird zwischen 17 und 20.30 Uhr. Der Mindestbestellwert beträgt 14 Euro. Zum Liefergebiet gehören Oberkassel, Niederkassel, Lörick und Heerdt. 0211/ 55 23 29 oder 56 38 75 89 . www.polis-oberkassel.de .

Herr Knillmann: Auf Frische und regionale Produkte setzt das Restaurant in Gerresheim (Alter Markt 1a). Der Convenience-Anteil der Speisen liegt bei unter 5 Prozent. Angeboten wird eine gute Mischung von modernen und traditioneller Küche. Darunter Flammkuchen, Bowls, Fisch, Wild. Unsere Empfehlungen: Düsseldorfer Senfschnitzel gefüllt mit Zwiebel-Senf-Farce (14 Euro) und danach hausgemachter New York-Cheescake (6 Euro). Herr Knillmann liefert von 12 bis 22 Uhr kostenfrei im Düsseldorfer Osten. Bestellungen unter 0211/22 08 67 90 oder die Homepage www.herr-knillmann.de .

Dr. Kosch: Volker Kosch lässt sein Gourmet-Taxi von seinem Pempelforter Restaurant aus wieder rollen. Für 48 Euro pro Person bei Lieferung im zentralen Stadtgebiet (inklusive Brot und Butter) bietet er diese Woche zum Beispiel Essenz von der Dombes-Wachtel mit pochiertem Wachtelei und gefülltem Kräutercrêpe (Vorspeise), Umami-Bolognese vom Roten Höhenvieh mit Wasabisalat und Parmesan (Hauptspeise), Passionsfrucht mit weißer Schokolade und Ananas (Nachspeise). Das Menü wechselt wöchentlich, Sonntagabend gibt er das neue bekannt. Lieferung Freitag und Samstag von 18 bis 20 Uhr, Sonntag nur Abholung von 16 bis 18 Uhr. Bestellung geht über ein Onlineformular www.dr-kosch.de , 0176 80487779 .

Agata’s: Sie war mal in Pempelfort in der Nähe des Restaurants Dr. Kosch, jetzt ist sie in Unterbilk: Agata Reul mit ihrem gleichnamigen Restaurant. Zwei Menüs hat sie zur Auswahl, und zwar bei Lieferung innerhalb von acht Kilometern für 58 Euro pro Person. Hamachi und Fisch und Kokos-Törtchen oder Pastinaken-Creme, Fleisch du Paris Brest – der Kunde hat die Wahl. Lieferung gibt es von Freitag bis Sonntag zwischen 13 und 20 Uhr. www.agatas.de , 0173/7444433.

Prinzinger: Das Liefergeschäft lief auch bei Davide Saitta vom Restaurant Prinzinger in Oberkassel an. Dort setzen sich die Fahrer – sonst Kellner bei dem Italiener – erst ab einem Bestellwert von 50 Euro hinters Steuer. Ein paar Beispiele: Kürbissuppe (10,50 Euro), Lasagne (12,50 Euro) oder Tagliarini mit schwarzem Winter-Trüffel (24,5 Euro). Das Gänse-Menü gibt es für 49,50 Euro pro Person. Lieferservice Montag bis Samstag von 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Zum Liefergebiet gehören Oberkassel, Niederkassel, Heerdt, Lörick, Büderich. www.prinzinger-saittavini.de . 0211/50 67 08 01.

Peter Pane: Ein weiteres Mal tauscht das Team in der Altstadt Tablett gegen Fahrrad, um die Burger nach Hause zu bringen. Im Portfolio ist der klassische Burger (6,90 Euro), der Bulgur-Kräuter-Bratling (8,60 Euro) oder den Gartensalat (8,60 Euro). Geliefert wird täglich ab einem Mindestbestellwert von 9,90 Euro zwischen 11 und 22 Uhr. www.peter-bringts.de .

Brasserie Stadthaus: Highlights der französischen Küche bereiten Barbara Oxenfort, Tobias Ludowigs und Florian Conzen vor. Et voilà: Salat mit Ziegenfrischkäse (9 Euro), Waldpilzcrèmesuppe (7 Euro), Trüffelpenne (14 Euro) oder Maispoulardenbrust mit Ragoût und Rosmarin-Kartoffeln (16 Euro). Lieferung ab einem Mindestbestellwert von 35 Euro. Ab einem Bestellwert von 100 Euro gibt es eine Flasche Weißwein gratis. Bei einem Umkreis von über fünf Kilometern fällt eine Liefergebühr von 15 Euro an. Bestellungen Mittwoch bis Samstag 12 bis 20 Uhr. www.brasserie-stadthaus.de . 0211/16092815 oder per WhatsApp 01522/8580070.

Freemann: Das Landhaus in Kalkum liefert Montag bis Sonntag von 18 bis 20 Uhr. Es gibt eine Rinderkraftbrühe (11,50 Euro), den Freemann-Salat (12,50 Euro) oder Gänse – Brust oder Keule mit Rotkohl, Rosenkohl, Maronen, Knödel, Sauce (28,50 Euro). www.landhaus-freemann.eatbu.com , 0211/ 17 30 40.

Flurklinik: Auch die Flurklinik in Flingern liefert. Montags bis freitags von 12 bis 15 und 18 bis 21 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro in die Stadtteile mit den Postleitzahlen 40233, 40235, 40237 und 40239. Die Hauptgerichte kosten 10 Euro. Im Angebot: Eine vegane Tomaten-Kokosnuss-Suppe (5,50 Euro), bunter Salat mit Kürbis-Ziegenkäsequiche (10,50 Euro) oder Spinat-Polenta mit geschmolzenem Gorgonzola (10 Euro). www.flurklinik.de , 0211/41 60 49 88 .

Lili’s: Das ist ein Restaurant an der Nordstraße. Die Küche bietet die Klassiker der mediterranen Küche in einem modernen Ambiente. Nun ist das Lokal wie alle anderen geschlossen, geliefert wird aber trotzdem. Und zwar Antipasti Misti (10,50 Euro), Tortilla-Wrap (10,90 Euro) oder Carpaccio vom Rinderfilet (9,50 Euro). 15777635 , www.lilisbar-restaurant.de oder über die eigene App unter http://store.app-smart.com/lilis-duesseldorf

Pure Pastry und Kaffeereich: Ganz was Süßes: Pâtisserie, Backshop, Chocolaterie, Frühstücksgebäck, Pralinen, Eis, Kuchen, Macarons – Pure Pastry und Kaffeereich liefern. Überhaupt hat der gesamte Carlsplatz wie gewohnt geöffnet im Lockdown. Alle Bestellungen, die von montags bis samstags vor 12 Uhr eingehen, werden am selben Tag geliefert. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Die Lieferung ist kostenlos. Dazu eine E-Mail an hey@pure-pastry.com oder hallo@kaffeereich.de, 01520/ 3317873 (Pure Pastry) und 4234239 (Kaffeereich).