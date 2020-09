Düsseldorfer Rheinbahn fährt am Dienstag nicht

Am Dienstag stehen alle Räder bei der Rheinbahn still.

Düsseldorf. Betroffen vom 24-stündigen Ausstand bei der Rheinbahn sind alle U-Bahn-, Bus und Straßenverbindungen in Düsseldorf und den Nachbarstädten.

Von dem Streik im öffentlichen Dienst am Dienstag, 29. September, ist auch die Rheinbahn betroffen. Das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen teilte mit, dass alle U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien der Rheinbahn betroffen sind. Der Streik beginnt um 3 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Die Rheinbahn wird in diesem Zeitraum keinen Verkehr anbieten. Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

Die Kunden-Center bleiben am Dienstag ebenfalls geschlossen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Rheinbahn keinen Sonderfahrplan für einzelne Linien einrichten. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste um Verständnis für diese besondere Situation. Die Rheinbahn empfiehlt, sich frühzeitig über Alternativen zu Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen zu informieren und – soweit möglich – auf die S-Bahnen und Regionalzüge der Eisenbahnunternehmen umzusteigen. (gömi)

Aktuelle Informationen gibt es unter www.rheinbahn.de/streik, facebook.com/rheinbahn und twitter.com/DieRheinbahn. Informationen bekommen die Kunden außerdem rund um die Uhr unter der „Schlauen Nummer“ 01806/50 40 30 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknetzen).