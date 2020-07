Düsseldorfer Rheinbahn schließt vier Kunden-Center

Düsseldorf. Aufgrund von einem Corona-Fall schließt das Nahverkehrsunternehmen vier von fünf Kunden-Centern. Eine Mitarbeiterin infiziert

Das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn hat am Donnerstag vier ihrer fünf Kunden-Center geschlossen. „Aus Gründen des Infektionsschutzes“, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen von der vorübergehenden Schließung sind die Anlaufstellen am Düsseldorfer Hauptbahnhof, in Hilden, Ratingen und Mettmann. „Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme aufgrund eines bestätigten Coronafalls im sogenannten Backoffice des Kunden-Centers Hauptbahnhof“, so die Rheinbahn. Die Mitarbeiter des Backoffice haben keinen Kundenkontakt.

Kundencenter in der Stadtmitte bleibt geöffnet

Das Kunden-Center an der Heinrich-Heine-Allee 23 in Düsseldorf ist weiterhin montags bis donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 15 Uhr geöffnet.

Längere Bearbeitungszeiten sind möglich

Die Rheinbahn bittet um Verständnis, dass sich durch die vorübergehende Schließung auch die Bearbeitungszeit von Anfragen rund um Ticketabonnements verlängern kann. In den Kunden-Centern der Rheinbahn schützen Trennscheiben und Abstandsregelungen effektiv die Kunden. Es gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.