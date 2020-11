Düsseldorfer Rheinbahn unterstützt DGB-Initiative

Mit Plakatmotiven, einer Beschäftigtenbefragung, einem Video-Spot, einer Meldekarte für Übergriffe und vielen andere bundesweiten Aktionen thematisiert die DGB-Initiative „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“ Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst. Und in Düsseldorf mischt die Rheinbahn groß mit: Das Verkehrsunternehmen wirbt für mehr Respekt – auch für seine eigenen Leute. Eine Stadtbahn mit Motiven der Initiative fährt seit gestern durch Düsseldorf: „Ich bringe dich sicher ans Ziel – und du nennst mich Wichser?“ ist eines von diesen Plakatmotiven. Wer tagtäglich im Dienste unserer Gesellschaft arbeitet, habe unseren Respekt verdient, heißt es in einer DGB-Mitteilung.

Motive auf Stadtbahn

Es gab im Vorfeld eine umfassende Beschäftigtenbefragung durch den NRW-Landesverband des DGB. Die Umfrage zeige „erschreckende Ergebnisse“, so Vorsitzende Anja Weber: „Zwei Drittel der Beschäftigten haben in den letzten zwei Jahren Beleidigungen, Bedrohungen und tätliche Angriffe erlebt. Viele klagen über langfristige Folgen für ihren Arbeitsalltag und ihre Gesundheit. All das wurde lange als persönliches Risiko der Beschäftigten hingenommen. Das wollen und das müssen wir ändern.“

Rheinbahn schützt Mitarbeiter

Klaus Klar, dem Vorstandsvorsitzender der Rheinbahn, liegt die Initiative sehr am Herzen. „Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten jeden Tag ihren wichtigen Beitrag für die Mobilität unserer Fahrgäste. Auf sie kann sich unsere Gesellschaft in harten Zeiten, wie jetzt in der Corona-Pandemie, besonders verlassen.“ Trotzdem seien die Fahrer, Fahrausweisprüfer und Mitarbeiter im Sicherheitsdienst oder in den Kunden-Centern durch den täglichen Einsatz vor Ort häufig Ziel von Beleidigungen, Drohungen oder gar Angriffen und Überfällen, so Klar weiter. „Wir als Rheinbahn tun alles zum Schutz unserer Mitarbeiter, zum Beispiel indem wir immer mehr Fahrzeuge und Haltestellen mit Videokameras ausrüsten. Aber auch auf der Seite der Fahrgäste, in den Köpfen der Nutzer, muss ein Umdenken passieren - für mehr Respekt und weniger Gewalt. Diese Kampagne soll aufrütteln und die Frage aufwerfen: Wie gehen wir eigentlich mit den Beschäftigten um, die alles am Laufen halten?“

Resignation der Beschäftigten

DGB-Stadtverbandsvorsitzende Sigrid Wolf: „Für viele Kollegen steht fest: An den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes wird häufig der Frust über den Staat ausgelebt. Sie sehen auch im Sparkurs der letzten Jahre und dem Rückzug des Staates eine wesentliche Ursache: Über 70 Prozent gaben an, dass Bürgerinnen und Bürger aufgrund von zu wenig Personal, schlechter Ausstattung, mangelhaftem Service und hohem Bürokratieaufwand oft genervt sind und aggressiv reagiere.“ Und dann, so Wolf, sei häufig auch zu wenig Personal vorhanden, um solche Entwicklungen „frühzeitig zu erkennen und deeskalierend aufzufangen“. Aus Resignation hab jede und jeder Dritte nicht einmal die Vorgesetzten über die Bedrohung oder Gewalttat informiert, denn sie meinen, dass dadurch eh nichts bewirkt werden könnte, was ihnen hilft. Auch das ist ein Ergebnis der Umfrage. Wolf: „Das muss für uns Warnung sein. Die Beschäftigten in Düsseldorf brauchen Unterstützung und Hilfe.“

Alle Informationen und Materialien finden Sie unter www.mensch.dgb.de