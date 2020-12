Düsseldorfer Schulen zwiegespalten bei Unterricht ab 7 Uhr

Düsseldorf. Laut NRW-Schulministerium kann der Unterricht künftig schon ab 7 Uhr beginnen. Doch Schulen in Düsseldorf halten den Vorstoß für ungeeignet.

Für den einen oder anderen Jugendlichen ist diese Uhrzeit eine echte Herausforderung: Der Unterricht kann in NRW mitunter schon um 7 Uhr statt um 7.30 Uhr beginnen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte Montag ein größeres Zeitfenster für den Schulbeginn bekanntgegeben. Die Schulen und Schulträger wie die Kommunen haben damit mehr Spielraum, den Andrang bei der Anfahrt und damit das Infektionsrisiko zu senken. Der frühere Unterrichtsbeginn eigne sich eher für ältere Schüler und vor allem im Bereich der Beruflichen Bildung. Aber auch ein späterer Schulstart bis 9 statt 8.30 Uhr ist nun an den Schulen möglich.

Berufsschüler mit ohnehin langen Anfahrtswegen

Sylvia Burkert vom Leitungsteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Düsseldorf sieht dieses Zeitfenster mit gemischten Gefühlen. Gerade ältere und Berufsschüler sollten laut Ministerium früher anfangen können. Doch gerade Berufsschüler kommen oftmals nicht aus der Stadt und hätten so ohnehin die längsten Anfahrtswege, so Burkert. Nun müssten sie zum einen noch früher los, zum anderen sei dann das Problem, ob der ÖPNV überhaupt überall schon fährt.

Gleiches sei für Gesamtschulen zu beobachten. Auch dort kommen die Kinder nicht unbedingt aus der Umgebung, wie Burkert weiß, die grundsätzlich jedoch den zeitversetzten Unterricht „ganz gut“ findet. Sie schlägt daher vor, dass gerade an Gymnasien früher angefangen wird. Dort seien die Schüler in der Umgebung zuhause.

Großer organisatorischer Aufwand

Der Schulleiter der Dieter-Forte-Gesamtschule, Jürgen Weitz, hält 7 Uhr als Anfangszeit ebenfalls für „nicht geeignet“ – vor allem nicht im Winter. „Was bringt es, wenn die Schüler im Dunkeln unterwegs sind?“ Auch seien viele um diese Uhrzeit noch überhaupt nicht aufnahmebereit, was neuen Lernstoff anbelangt. Gleichzeitig bedeutet ein zeitversetzter Start einen immensen organisatorischen Aufwand, gerade bei einer großen Schule. „Das ist eher geeignet für ein- oder zweizügige Schulen.“

Auch Gabriella Lorusso, Lehrerin am der Städtischen Gesamtschule Stettiner Straße, verweist auf den großen organisatorischen Aufwand. „Das lohnt sich für die paar Wochen eigentlich nicht.“ Zudem sei es auch so, dass selbst in Nicht-Corona-Zeiten es meist zwei bis drei Wochen dauere, bis sich ein Stundenplan richtig eingependelt hat, zusätzlich zu der Zeit, die eine Erstellung benötigt. Denn dabei müsste man auch berücksichtigen, „wer wo wohnt und wer mit welchem Bus kommt“, um tatsächlich eine sichere Entzerrung hinzubekommen.

Am Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbilk wird es ebenfalls keinen früheren Beginn geben, so Schulleiterin Antonietta Zeoli. Das habe aber damit zu tun, dass man eine verhältnismäßig kleine Schule sei.

Bei der „Elternschaft Düsseldorfer Schulen“ kann man die Initiative mit dem früheren Schulbeginn nachvollziehen, so der stellvertretende Vorsitzende Arnd Freibert-Ihns. Dennoch sei die Frage, für wen ein früherer Schulbeginn „Sinn macht und zumutbar“ ist. Dass es diese grundsätzliche Möglichkeit nun aber gibt, begrüßt er ebenso wie das sich die Schulleiter dort bei ihren Entscheidungen ein Stück weit sicherer bewegen können.