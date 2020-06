Düsseldorfer SPD will nicht auf Kanzlerkandidaten verzichten

Düsseldorf. Viele verschiedene Namen kursieren bei der SPD über einen möglichen Kandidaten für das Amt. Die Basis in Düsseldorf hat auch andere Sorgen.

Vizekanzler Olaf Scholz, Fraktionschef Rolf Mützenich und Familienministerin Franziska Giffey – das sind wohl die drei prominentesten Namen bei den momentan kursierenden Gerüchten, wer wohl der nächste Kanzlerkandidat – oder -kandidatin der SPD wird. Dabei hat die „alte Tante“ eigentlich ganz andere Sorgen, wenn man einen Blick auf Umfragen riskiert. Dort steht die einstige große Volkspartei bei 15 Prozent bei den Umfragewerten. Das sagt die SPD-Basis in Düsseldorf zu den Spekulationen:

SPD braucht Zugpferd

Die Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks 1, Marina Spillner, sieht in dem Kandidaten durchaus Potenzial. „Er oder sie könnte ein Zugpferd für uns sein, um wieder stärker zu werden.“ Eine solche Person stehe eben auch für die Programme und Ideen und „verkörpert das alles“, so Spillner. Die Bürger seien aber durchaus „zufrieden“ mit der Arbeit der GroKo und mit der einzelner Minister – das müsse man ausbauen.

Grundsätzlich sei es jedoch noch zu früh, um sich darüber Gedanken zu machen, man wolle ja „auch keinen Kandidaten verbrennen“. Sie persönlich würde sich jedoch über eine Frau als Kanzlerkandidatin freuen. „Dass wir noch keine als älteste Partei Deutschlands hatten, kritisiere ich sehr.“

Spekulationen sind legitim

Claudia Bednarski, Ratsfrau und stellv. Vorsitzende im Ortsverein Wittlaer-Kalkum, sieht die Spekulationen pragmatisch. „Bei der CDU wird auch schon spekuliert. Und wenn andere das dürfen, warum dann nicht auch bei uns?“ Ihre Hoffnung ist es, dass jemand gefunden wird, der „die Menschen begeistern kann und mehrheitsfähig in der Partei“ ist.

Inhalte haben Vorrang

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Benjamin Schwarz im Düsseldorfer Norden in der BV 5 stellt den Anspruch „Inhalte nicht aus den Augen zu verlieren“. Gerade in der jetzigen Zeit gebe es andere Probleme, als über einen Kanzlerkandidaten nachzudenken, wobei er die Aufstellung eines solchen als „richtig und wichtig“ erachtet. „Wir müssen uns jetzt aber erstmal um Corona und damit verbundene Folgen kümmern, über Unterstützungsprogramme nachdenken“, so Schwarz.

Auch Udo Skalnik, Vorsitzender im Ortsverein Benrath-Urdenbach, stellt die inhaltlichen Fragen über die personellen. „Wir müssen als SPD erst einmal über Inhalte reden. Die SPD-Vertreter machen ja gute Arbeit, aber das wird nicht honoriert. Wir müssen überlegen, wie wir wieder an die Menschen herankommen.“ Es müsse überlegt werden, welche Inhalte wie in die Bevölkerung hineingebracht werden.

Das Leid des Juniorpartners

Petra Reidt-­Schmidt, Mitglied der BV 8 legt ihren Fokus erst einmal auf die Kommunalwahl. Erst danach könne man sich mit der Bundestagswahl beschäftigen.

Karsten Kunert, Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 7, befürchtet das die gerade besonders agierenden Minister der SPD wie Hubertus Heil oder Vizekanzler Olaf Scholz gerade mit der gesamten SPD abgestraft werden. „Dabei sind sie es, die uns gerade den Weg aus der Coronakrise zeigen“, so Kunert.

Gleichzeitig seien die Umfragewerte auch das „Leid des kleinen Koalitionspartners“. „Die Erfolge verbucht die Chefin der Regierung und ihre Partei. Als kleiner Koalitionspartner wird man meist nur dann wahrgenommen, wenn man dem Partner Paroli bietet“, so Kunert weiter.

Harmonie zwischen Ökologie und Ökonomie

Sich erstmal um Themen zu kümmern, sieht SPD-Ratsherr Philipp Tacer vorrangig. „Wir müssen eine Kurswende in der Wirtschaftspolitik finden, wie Ökologie und Ökonomie besser harmonieren können und im Bereich Soziales gibt es noch viel Potenzial“, so Tacer. Wichtig sei momentan zudem, dass die Städte in und nach der Pandemie handlungsfähig sind und bleiben. „Wir müssen dafür auch die Arbeitnehmer und -geber stabilisieren. Denn sie sind die Träger des Staates“, so Tacer. Erst dann könne man über Kandidaten reden.

Grundsätzlich geht er aber davon aus, dass es im Spätsommer oder Herbst konkreter werden wird.

Und eins eint die SPD-Basis: Sie alle halten einen Verzicht auf einen eigenen Kandidaten für „undenkbar“ und „falsch“.