Düsseldorfer Studierende beteiligen sich am Klimastreik

Am Freitag, 29. November, ruft die Klimabewegung Fridays for Future erneut zum globalen Protest unter dem Motto „Neustart Klima“ auf. Anlass ist die UN-Klimakonferenz am Montag, 2. Dezember, in Madrid. Die Studierenden-Gruppen der Bewegung, Students for Future, organisieren anlässlich des großen Streiktags eine Aktionswoche mit diversen Vorträgen und Informationsabenden sowie Diskussionsrunden an der Heinrich-Heine-Universität. Auf ihrer Internetseite erklärte Students for Future, man wolle das Schicksal in die eigene Hand nehmen, Lösungen statt Ausreden diskutieren und während der Klimastreik-Woche eine „öffentliche Klima-Schule“ organisieren.

Kundgebung in der Altstadt

„Wir wollten versuchen möglichst viele verschiedene Aspekte in die Aktionswoche einzubringen“, erklärte Celine Coldewe von Students for Future Düsseldorf. „Verglichen mit anderen Gruppen, wie in Leipzig oder Bonn, haben wir aber ein recht kleines Programm. Das wichtigste ist, dass wir den Menschen in der Uni das Thema nahe bringen.“ Dafür werden die Studierenden auch eine eigene Kundgebung unter dem Motto „5 vor 12“ veranstalten. Am Mittwoch, 27. November, von 11.30 bis 13 Uhr, wollen sie in der Altstadt die bisherige Umweltpolitik der Stadtverwaltung kritisieren. Diese sehen sie als nicht ausreichend an.

Live-Übertragung mit Harald Lesch

Am Montagabend gab es bereits Vorträge über ethische Herausforderungen des Klimawandels, sowie einen Infoabend der Aktivisten der Klimaaktivisten von Extinction Rebellion. Dienstag verteilen die Studierenden an einem Infostand auf dem Uni-Campos Tee und vegane Waffeln und um 16.30 referiert Stefan Küper vom Verein „Germanwatch“ über Politik in der Klimakrise. Am Mittwoch gibt es weitere Vorträge von der Organisation „ProVeg“ über vegane Ernährung und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung über soziale und ökologische Aspekte in der Energiewende. Am Donnerstag gibt es dann Abends eine Live-Übertragung von der Uni München, wo der Physiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch grundlegendes über die Klimakrise erklärt.

Gemeinsame Lösungen

„Wir haben bisher das Gefühl, dass sich nur wenige Studierende an den Protesten beteiligen“, sagte Celine Coldewe. „Dabei ging politischer Wandel schon früher immer von den Universitäten aus. Wir wollen die Leute motivieren, sich jetzt wieder mehr zu beteiligen“, so Coldewe weiter. „Wir wollen den Klimawandel hier präsent machen. Denn die Uni bietet als ein Ort der Bildung, das beste Umfeld, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.“