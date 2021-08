Düsseldorfer Theatermacher Heinersdorff nun auch in München

Düsseldorf. René Heinersdorff übernimmt Geschäftsführung der Komödie im Bayerischen Hof. Der Düsseldorfer hat bereits Theater in Köln, Essen und Düsseldorf.

René Heinersdorff hat nicht nur gerade in der Komödie im Bayerischen Hof in München einen Regie-Erfolg gefeiert – mit dem Lustspiel „Wer hat Angst vorm weißen Mann“. Der vielbeschäftigte Regisseur, Schauspieler, Autor und Chef des Düsseldorfer ‚Theaters an der Kö‘ (zudem des Theaters am Dom in Köln und des Theaters im Rathaus in Essen) könnte – wenn alles gut läuft – ab Anfang September auch Geschäftsführer dieses Münchner Traditionshauses in dem namhaften Hotel werden. Ein Ort, den der Düsseldorfer Theatermacher als Schauspieler und Regisseur seit Jahrzehnten kennt und sich dort immer wohl gefühlt hat.

Berichte über Pekny als „Kassengift“

Die Gespräche über Heinersdorffs künftiges Engagement in München laufen auf Hochtouren. U.a. mit dem derzeitigen Geschäftsführer Thomas Pekny und Innegrit Volkhardt, der geschäftsführenden Gesellschafterin des Hotels ‚Bayerischer Hof‘. „Sie alle signalisieren mir, dass sie mich als Direktor und Nachfolger für Pekny wollen. Und ich bin dazu bereit“, sagt Heinersdorff unserer Zeitung.

Das Tempo für die Entscheidungsfindung ist hoch, weil männliche und weibliche Schauspieler (darunter einige durch TV bekannte Gesichter) dem jetzigen Hausherrn Thomas Pekny (69) nicht mehr begegnen wollen. Sie gehen ihm aus dem Weg, lehnen ihn als Intendanten ab. Außerdem war die Premiere nicht so gut verkauft wie üblich. Warum? Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und Belästigung von jüngeren Frauen bleiben an Pekny haften, auch wenn der gebürtige Österreicher vor Gericht freigesprochen wurde – aus Mangel an Beweisen. Die Medienberichte und deren Wirkung auf die Zuschauer könnten sich als Kassengift herausstellen, befürchtet Heinersdorff. Das zwingt auch das Renommier-Hotel in Besitz der Hotelier-Familie Volkhardt zu schnellem Handeln.

Bedingungen für Mitarbeiter

„Bevor ich einen Vertrag unterschreibe, müssen Bedingungen auch für Mitarbeiter und Kollegen ausgehandelt und geschaffen werden,“ erklärt Heinersdorff, der aber nicht von einem „vierten Standbein“ sprechen will. Die von ihm geführten Häuser in Köln, Düsseldorf und Essen „können davon profitieren“, sagt er. „Namhafte Darsteller, wie Pascal Breuer oder Christine Neubauer treten dann auch an Rhein und Ruhr auf. Ein Zugewinn also auch für unser Publikum hier.“

Auftakt der Spielzeit am 26. August

Auftakt der Spielzeit des Theaters an der Kö in Düsseldrof ist vom 26. bis 29. August jeweils um 20.30 Uhr auf dem Gustaf Gründgens Platz mit „Da simmer wieder“. Mit dabei sind Jochen Busse, der inzwischen in Pempelfort lebt sowie die Düsseldorfer Dorkas Kiefer, Manes Meckenstock und René Heinersdorff. Vom 27. August bis 19. September gibt es dann „Extrawurst“ im Theater an der Kö in den Schadow Arkaden, 0211/322 333, www.theateranderkoe.de

