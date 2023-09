Düsseldorfer Tonhalle knackt Rekord bei den Abos

Sternzeichen-Konzert in der Tonhalle „Tristan und Isolde“.

Düsseldorf. Noch nie haben für die Tonhalle Düsseldorf so viele Konzertbesucher ein Abonnement abgeschlossen wie für die aktuelle Spielzeit.

Die Tonhalle Düsseldorf setzt ihre Erfolgsgeschichte fort und ist mit großartiger Publikumsresonanz in die neue Saison 2023/24 gestartet: Noch nie haben so viele Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher ein Abonnement abgeschlossen wie für die aktuelle Spielzeit, heißt es aus dem Haus. Aktuell verzeichne die Tonhalle 5667 Abonnentinnen und Abonnenten und hat damit den früheren Rekord von 5618 Abonnements in der bislang erfolgreichsten Vor-Corona-Saison 2019/20 eingestellt.

Abonnements kann man erstmalig auch online bestellen

Seit diesem Jahr kann man Abonnements erstmalig nicht nur telefonisch und an der Konzertkasse, sondern auch online bestellen. Diese Möglichkeit wurde vom Publikum laut Tonhalle sehr gut angenommen. Bereits 57 Prozent der Neukundinnen und Neukunden schlossen ihr Konzertabo auf tonhalle.de ab.

Großer Beliebtheit erfreut sich die kabarettistisch-satirische Klassikreihe „Schroeder/Boning/Schafroth geht ins Konzert“ mit aktuell 1033 Abonnements. Trotz des Ausscheidens des langjährigen Moderators Christian Ehring zum Ende der zurückliegenden Saison konnte der Aboverkauf dieser Reihe sogar noch um knapp zwei Prozent gesteigert werden.

„Sternzeichen“ nach wie vor das beliebteste Format

Unangefochten an der Spitze mit 4265 Abonnentinnen und Abonnenten liegen aber die „Sternzeichen“-Symphoniekonzerte der Düsseldorfer Symphoniker. Hier erhöhte sich die Zahl der Abonnements im Vergleich zur Vorsaison nochmals um knapp 15 Prozent.

„Für uns ist dieser Rekord ein wunderbar greifbares Zeichen dafür, dass wir die Pandemie hinter uns gelassen haben“, sagt Intendant Michael Becker. „Andererseits dafür, dass die Anziehungskraft der Tonhalle ungebrochen ist.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf